Ercan’a ilk uçuş: 44 YIL

Dila ŞİMŞEK

Ercan Sivil Havacılık Merkezinde, Ercan Havalimanı’na ilk uçağın inişinin 44. yıldönümü sebebiyle etkinlik düzenlendi. "Dünden Bugüne Hava Trafik Kontrol (Şubat 1975 – Şubat 2019)” adı altında düzenlenen etkinlikte; 3 Şubat 1975’te Samsun’dan Ercan’a inen ilk uçağın ardından günümüze kadar hizmet veren tüm çalışanlar anıldı ve teşekkür edilerek plaket dağıtıldı. Yapılan etkinlikte merkezin ilk çalışanlarına, verdikleri tüm emeklerden dolayı teşekkür edilerek plaket verildi.

Ercan Sivil Havacılık Yönetim Merkezi’nde yer alan etkinliğe, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, Belediye Başkanları, devlet üst düzey yetkilileri ve merkezin eski çalışanları katıldı.

Kaptan: “Biz bugün buradaysak, bunu yoktan var ederek çalışan büyüklerimize borçluyuz”

Açılış konuşmasını yapan KTAMS Eski Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havaalanı’nın bugüne büyük fedakarlıklar ve emekler ile geldiğini ifade etti. “Biz bugün buradaysak, bunu yoktan var ederek çalışan büyüklerimize borçluyuz” şeklinde minnetini dile getiren Kaptan, yapılan her şeyin bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirtti. “3 Şubat 1975 yılında ilk uçağımız Ercan’a indi, o günü yaşayan abi ve ablalarımız şu anda bizlerle… Onlara baktığınızda gözlerindeki heyecan ve mutluluğu görebiliyorsunuz” diyen Kaptan, 15 Haziran 1976’da da ana pistin yapılarak diğer uçakların inişinin de başladığını kaydetti. Ercan Havaalanı’na sadece gündüz uçuşlar sağlanırken, günümüzde gelinen noktadan gurur duyduğunu anlatan Kaptan, “Ortadoğu’nun en mükemmel sistemi ile çalışmaktayız” dedi.“Emniyetli, düzenli ve hızlı hizmet vermek için en iyi şekilde aldığımız eğitimlerle yolculara hizmet sunuyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Kaptan, gelecek nesle de bunu aktarmayı hedeflediklerini aktardı.

“Temennimiz en büyük iki sorunumuzun çözülmesidir”

Kaptan, Ercan Havaalanı’nın çok iyi ve güvenli bir şekilde hizmet verdiğini, ancak iki büyük sorunu olduğunu ve bunların giderilmesini istediklerini kaydetti. “Bunlardan birincisi hızla giderilmesi gereken personel eksikliğidir. Diğeri de hizmet içi eğitimlerimizin kesintisiz bir şekilde olmasıdır” diye konuşan Kaptan, bu iki konunun kendilerini geliştirmek ve daha iyi hizmet sağlamak için hayati önem taşıdığını belirtti.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi: “Hava trafiğimizin en büyük amacı düzenli, süratli ve güvenli bir hizmet sağlamaktır”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, konuşmasına, bugüne kadar emeği geçen ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek başladı. “Hava trafiğimizin en büyük amacı düzenli, süratli ve güvenli bir hizmet sağlamaktır” şeklinde konuşan Sofi, bu hizmeti 44 yıldır başarı ile verdiklerini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: “Nesilden nesle geçen bu başarı bir takım çalışmasının ürünüdür”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Dile kolay 44 yıl geçti… Nesilden nesle geçen bu başarı bir takım çalışmasının ürünüdür” şeklinde konuşan Atakan, küçük bir pistle başlanıp bugünlere gelindiğine değindi. Atakan konuşmasına “100’ü aşan iniş ve kalkış trafiği yaşanan günlere geldik. Öyle ki yeni bir terminal binası inşasına başladık, yeni bir pistin yapıldığı noktaya geldik” diye devam etti. “Tabii ki bu noktaya gelmek sizlerin omuzlarında yükselmiş bir eserdir. Dolayısıyla bu 44 yılın her anına hizmet koyan tüm personellere ve büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek minnetini belirtti.

Sinevizyon gösterimi yapıldı, plaket dağıtıldı

Konuşmaların ardından, 44 yıllık anılardan oluşan fotoğrafların slayt gösterimi yapıldı. Sonrasında ise, emeği geçen eski çalışanlara teşekkür plaketi takdim edilerek etkinlik sona erdi.