Ercan Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizde yıllık kan ihtiyacının 20 bin ünite civarında olduğunu, Ekim ayı itibarıyla bağışlarla 11 bin ünite kan elde edildiğini açıkladı.

Pilli, “9 bin ünite kana daha ihtiyacımız vardır. Bağış kampanyalarına devam edeceğiz, halkımızı bilinçlendireceğiz.Kan bağışı devlet politikası haline getirilmeli” dedi.

Sağlık Bakanlığı, T&T Havalimanı İşletmeciliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğiyle Ercan Havalimanı’nda kan bağış kampanyası düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, bağış kampanyasında Sağlık Bakanı Pilli’nin yanı sıra T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı da konuşma yaptı.

Pilli: “Kanın önemini insanlara anlatmak lazım. Halkımızı kan bağışı yönünde bilinçlendirmeliyiz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kurum ve kuruluşlarla Eylül ayından itibaren ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledikleri, bu konuya çok önem verdiklerini kaydetti, T&T şirketine teşekkür etti.

Kanın kaynağının sadece insan olduğunu, kanın yerini herhangi bir maddenin de alamayacağını kaydeden Pilli, “Kanın önemini insanlara anlatmak lazım. Halkımızı kan bağışı yönünde bilinçlendirmeliyiz” dedi.

Sağlıklı bireylerin kan bağışında bulunmasında herhangi bir sakınca olmadığını vurgulayan Pilli, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı bireylerin 3 ayda bir, yani yılda 4 kez kan verebileceğini söyledi, bağışın insan sağlığına da yararlı olduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, ülkede yıllık kan ihtiyacının 20 bin ünite civarında olduğunu, bu kanın yaklaşık 7 bin ünitesine Thalassaemia, 3 bin ünitesine de onkoloji hastalarının gereksinim duyduğunu söyledi.

Ali Pilli, ekim ayı itibarı ile 11 bin ünite kan bağışında bulunulduğunu açıkladı ve vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Pilli “Daha 9 bin ünite kana ihtiyacımız vardır. Kesinlikle kan bağışı kampanyasına devam edeceğiz. Halkımızı bilinçlendireceğiz Bu çok önemli bir durum” dedi.

Herkesin kana ihtiyaç duyabileceğini söyleyen, trafik kazalarında da kan ihtiyacı doğduğuna işaret eden Bakan Ali Pilli, “Kan bağışının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Turanlı: "Bakanlığımıza ve Kızılay’ımıza desteğimiz sürecek"

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, değişik zamanlarda Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile kampanyalar düzenlediklerini söyledi, “Bakanlığımıza ve Kızılay’ımıza desteğimiz sürecek, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Günlük ortalama 15 bin yolcu trafikleri olduğunu, 4 milyon yolcuya ulaşan Ercan’da yapılacak etkinliklerin çok daha fazla kişiye ulaşabileceğini belirten Turanlı, bu kampanyayla ciddi oranda kan bağışı toplanabileceğine inanç belirtti.

Çıraklı: "Bu çalışmaların halkımıza yararlı olmasını temenni ediyorum”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen Kan Kazanımı Destek Programı ile 2 yılı aşan sürede 12 bin üniteye yakın kan kazanımı sağlandığını açıkladı.

Çıraklı, devlete, halka yardımcı olmaya, farkındalık yaratmaya çalıştıklarını vurguladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği ile iftar programları düzenlediklerini de anımsatan Çıraklı, “Bu çalışmaların halkımıza yararlı olmasını temenni ediyorum” dedi.