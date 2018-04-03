Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan ‘müdür atamaları’ eleştirildi, Bakan Cemal Özyiğit, bu görevleri en layıkıyla yapacak isimleri görevlendirdiklerini ifade eden Özyiğit, ilgili yasalar geçince atanacak tüm isimlerin de yeni yasal düzenlemelere tabi olacağının altını çizdi. KTOEÖS eski başkanlarından Adnan Eraslan’ın Eğitim Bakanlığı’na ‘Bakanlık Müdürü’ olarak atanması, ‘Emekliliğine 1 yıl kaldığı’ gerekçesi ile eleştirildi. Özyiğit, “Adnan Eraslan bu ülkede, eğitime özveriyle katkı koyan, uzun yıllardır okul yöneticisi olarak çalışan, sendikacı geçmişi ile de yasaları yönetmelikleri en iyi bilenlerden. Biz onun bu yönünden yararlanacağız” dedi…

Meltem SONAY

Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan ‘müdür atamaları’ eleştirildi, Bakan Cemal Özyiğit, bu görevleri en layıkıyla yapacak isimleri görevlendirdiklerini ifade eden Özyiğit, ilgili yasalar geçince atanacak tüm isimlerin de yeni yasal düzenlemelere tabi olacağının altını çizdi.

Bakan Özyiğit, “Onlara bir ayrıcalık yapılmadı, bu kritik dönemde görev üsteleniyor bu arkadaşlar… Olaya böyle bakılması daha doğrudur” şeklinde konuştu.

‘Eraslan’ın emekliliğine 1 yıl kala atama’ eleştirisi…

KTOEÖS eski başkanlarından Adnan Eraslan’ın Eğitim Bakanlığı’na ‘Bakanlık Müdürü’ olarak atanması, ‘Emekliliğine 1 yıl kaldığı’ gerekçesi ile eleştirildi.

Son erken genel seçimde TDP’den Milletvekili Adayı da olan Eraslan’ın atanması, hükümetin ‘müşavir yaratılmayacak’ sözü üzerinden de eleştirilirken, Eraslan’ın emekliliğine bir yıl kadar Bakanlık Müdürlüğü’ne getirilmesi ile ‘kazanımlarının artırıldığı’ ileri sürüldü…

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, eğitime uzun yıllar katkı koyan Adnan Eraslan’ın hem bir okul yöneticisi, hem de sendikacı olarak yasaları, yönetmeliklerini iyi bilen kişilerden olduğuna işaret etti, “Bu bilgi birikiminden ve donanımından yararlanmak durumundayız” dedi.

Üst Kademe Yöneticileri görevlendirme meselesinin köklü çözümünün ‘Kamu Reformu’ olduğuna vurgu yapan Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, “Bu hükümet kamu reformunu yapmakta kararlıdır” dedi.

Müşavir Yaratmama Yasası’nın Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sunulduğuna işaret eden Bakan Özyiğit, “Bu yasa geçer geçmez hükümet kamu reformuna odaklanacak ve kamu reformu yürürlüğe girdiği andan itibaren, Müsteşar ve Özel Kalem Müdürü dışındaki bütün müdürlükleri liyakata göre, hiyerarşik düzen içerisinde, Kamu Hizmet Komisyonu tarafından atanmasıdır hedeflenen” şeklinde konuştu.

Şimdi, bu görevleri en layıkıyla yapacak isimleri görevlendirdiklerini ifade eden Özyiğit, ilgili yasalar geçince atanacak tüm isimlerin de yeni yasal düzenlemelere tabi olacağının altını çizdi.

“Eraslan mesleğinin zirvesinde…”

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in açıklamaları devamla şöyle:

“Adnan Eraslan bu ülkede, eğitime özveriyle katkı koyan, uzun yıllardır da okul yöneticisi olarak çalışan sendikacı geçmişi ile de yasaları yönetmelikleri en iyi bilenlerden. Biz onun bu yönünden yararlanacağız. Kendisini doğru bir göreve getirdiğimizi düşünüyorum. Kaldı ki uzun yıllardır çalışıyor, maaş olarak çok büyük bir fark olacağını düşünmem mesleğinin zirvesindedir. En önemli nokta kesinlikle bir müşavir yaratılmıyor burada. Biz hükümetin attığı adıma sadık kalıyoruz.”

“Biz yeni ders yılına bina tamirat tadilatı yetiştirmeye çalışıyoruz ama orada müdür yok”

“Üç müdür atadık, üç müdürlük boştu. Hiç kimseyi de görevden alıp müşavir yaratmadık. Bu arkadaşlar da önümüzdeki günlerde geçecek yasa ile bu arkadaşlar da müşavir olamayacak.

Kaldı ki atadığımız yer, Bakanlık Müdürlüğü son derece önemlidir. Öğrenci taşımacılığı, inşaatlar… Bütün bunlardan sorumlu müdürlüktür Bakanlık Müdürlüğü… Biz yeni ders yılına bina tamirat tadilatı yetiştirmeye çalışıyoruz ama orada müdür yok.

Öte yandan İlköğretim Dairesi ve Genel Orta Öğretim Dairesi ki bunlar hayati müdürlükler uzun zamandır boş. Bir an önce buralara atama yapmamız gerekirdi.

Biz Hükümet olarak önce Müşavir Yaratmama Yasası’nı onayladık, Meclis’e sevk ettik ve bu atamaları öyle yaptık.

Kaldı ki hiçbir şekilde de birini görevden alıp müşavir yaratmadık. Bu arkadaşlar da müşavir olmayacaklarını bilerek bu görevi kabul ettiler.

Adnan Eraslan bir yıl sonra emeklilik yaşı geldiğinde emekli olacak, ancak yasa değişikliği olur emeklilik yaşı ilerletilirse devam edecek ki o bunu çok istiyor. Biz dediğim gibi bu arkadaşın bilgi birikimi ve donanımından yararlanmak durumundayız.”



