Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun birlikte yürüttüğü Feride Yemenicioğlu Engelsiz Park Yapımı Projesi için imzalar atıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yenişehir’de gerçekleştirilecek Engelsiz Park Projesi’ne LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seray Gürün imza koydu.

İmza töreninde konuşan Federasyon Başkanı Seray Gürün engelsiz park yapımı projesi için LTB ile özverili bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti.

Amaçlarının engelli bireylerin sosyal hayata katılımında diğer tüm bireylerle birlikte engelsiz bir yaşam sürdürebilmeleri olduğunu söyleyen Gürün, bu nedenle yapılacak park projesinin ulaşabilirliği, kullanılabilirliği, oto parkı, bitkilendirilmesi ve spor aletlerinin engellilere uygun bir şekilde tasarlandığını belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da konuşmasında, LTB’nin vermiş olduğu hizmetler ve aktiviteler ile sosyal çalışmalar yapan belediyelerin başında geldiğini söyledi.

Lions Kulüpleri Federasyonu ile iki yıldır engelsiz park projesi için çalıştıklarını ifade eden Harmancı gösterdikleri çaba, özveri ve iyi niyetten ötürü federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Engelli dostu olacak parkın önemine işaret eden Başkan Harmancı, hem bölge halkı hemde engelli yurttaşların kullanımına uygun bir park inşa etmenin büyük bir kazanım olacağını vurguladı.

Harmancı iyi niyetle çıkılan bu yolda hem Yenişehir bölgesine hemde Lefkoşa’ya güzel bir park kazandırılacağını ve LTB’nin de bu projenin gerçekleşmesinde elinden gelen katkıyı sağlayacağını kaydetti.