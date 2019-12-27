Enes Batur Kimdir? Nerelidir? Albümleri ve Şarkıları Nelerdir?

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Sosyal medyanın etkisiyle son yıllarda meydana çıkan ünlülerden biri olan Enes Batur, 1998 Ankara doğumludur. Asker bir baba ve ev hanımı bir annenin 2 çocuğundan biri olan Batur, Türkiye’de kullanıcıların aktif olarak vakit geçirdiği YouTube adlı platformun son yıllarda aktif olarak kullanılmasıyla beraber ortaya çıkan ünlülerden en büyük kitleye sahip olan YouTuber’dır. Kariyerinin ilk zamanlarında Youtube’de yayınladığı oyun videoları ile önemli bir hayran kitlesine kavuşsada ileri ki zamanlarda kanalın formatını tamamen değiştirerek ilginç vlog, komik videolar ve challangeler ile kitlesine önemli bir seyir kitlesi verdi. Her yaştan hayranı olan Enes, müzik sektörüne diss furyasının çok yaygın olduğu dönemde “Son Diss” adlı parçayla giriş yaptı. Bu parçayla kendi kanalıda hayran kitlesini önemli derecede arttırırken günümüzde yaklaşık olarak 15 milyon takipçiye ulaştı.

Enes Batur’un çıkarmış olduğu parçalara bakıldığında gerek klip olarak gerekse prodüksiyon olarak her zaman mükemmeli yakalamaya çalıştığını görebiliyoruz. Kendi hayatını anlatan “Enes Batur: Hayal mi? Gerçek mi?” adlı filmin müziği olan “Sen Yerinde Dur” adlı parça tamamen kendisi tarafından kurgulanarak sözleri bile kendi tarafından yazılmıştır. Enes Batur Şarkıları 15 milyonluk hayran kitlesi tarafından beğenilerek dinlenmeye devam ederken günden güne izlenme sayısındada büyük artış gösteriyor.

Enes Batur Şarkıları indir

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Genç Youtuber’ın bir diğer şarkısıda kendisi gibi Youtuber olan Kaya Giray ile birlikte çıkardığı “Gel Hadi Gel” adlı parçadır. Müziğin ezgilerinde tamamen club kültürünün yer alması birçok insan tarafından rağbet görmesine sebep oldu. 2019’un son günlerinde çıkardığı “Enes Batur - Dolunay” adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000’den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Şarkının söz ve müziği tamamen Enes Batur tarafından kurgulanmış olup aynı şekilde klibindeki Anadolu ve Osmanlı esintileride hayranları tarafından beğenilmiştir.

Enes Batur - Dolunay indir

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