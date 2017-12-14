Geçtiğimiz sezon yaşanan tartışmalar nedeniyle devre arası ayrılmak zorunda kaldığı Yenicami Ağdelen Kulübü’ne (YAK) karşı oynayacak olan Hascan Kızmaz, “Bu maç benim için önemli” dedi.

Amcası Uğur Sönmez gibi kendisinin doğuştan YAK’lı olduğunu ve 5 sezon forma giydiği bu takımda iki de şampiyonluk tattığını anımsatan Hascan Kızmaz, “Eski bir Yenicami futbolcusuyum. Ancak şu anda, bana en kötü günümde sahip çıkan Gençlik Gücü kulübünün formasını giymekteyim. Bu nedenle kimse kusura bakmasın, Cuma akşam oynanacak olan karşılaşmada en iyi futbolumu oynayacağım” şeklinde konuştu.

Kırmaz: “Çetinkaya galibiyetini taşlandırmak istiyoruz”

Geçtiğimiz hafta oynanan Lefkoşa Derbisi karşılaşmasında Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ettiklerini, bu hafta yine bir Lefkoşa Derbisi karşılaşmasında YAK ile karşı karşıya geleceklerini belirten Kızmaz, “Yenicami iyi bir takım. Biz de gücümüzü biliyoruz. Ona göre çıkıp oynayacağız. Bu karşılaşmada alacağımız galibiyetle, Çetinkaya galibiyetini taçlandırmak istiyoruz. Eğer bu hedefimize ulaşırsak, geride kalan karşılaşmalarımıza daha mutlu çıkacağız” dedi.