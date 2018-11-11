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En fazla yağış Yenierenköy'e düştü

En fazla yağış Yenierenköy'e düştü

Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla 24 saat içinde Kıbrıs'ın kuzeyine kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

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 Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla 24 saat içinde Kıbrıs'ın kuzeyine kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

Açıklamaya göre,  metrekareye; Yenierenköy’de 65, Kozanköy’de 37, Mağusa'da 32, Salamis’te 31, İskele’de 24, Girne’de 17, Boğaz’da 16, Ziyamet’te 12, Tatlısu’da 11, Çamlıbel, Ercan ve Mehmetçik’te 10 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer bölgelere 0.2 ile 10 kg/marası yağış düştüğü belirtildi.

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