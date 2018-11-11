En fazla yağış Yenierenköy'e düştü
Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla 24 saat içinde Kıbrıs'ın kuzeyine kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla 24 saat içinde Kıbrıs'ın kuzeyine kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, metrekareye; Yenierenköy’de 65, Kozanköy’de 37, Mağusa'da 32, Salamis’te 31, İskele’de 24, Girne’de 17, Boğaz’da 16, Ziyamet’te 12, Tatlısu’da 11, Çamlıbel, Ercan ve Mehmetçik’te 10 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer bölgelere 0.2 ile 10 kg/m2 arası yağış düştüğü belirtildi.
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