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En fazla yağış Girne’ye

En fazla yağış Girne’ye

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 5 kg ile Girne’ye düştü.

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 5 kg ile Girne’ye düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Girne 5 kg/m²,  Yakındoğu Üniversitesi 4 kg/m², Lefkoşa 3 kg/m²,  Boğaz 1 kg/m²”(TAK)
 

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