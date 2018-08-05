En fazla yağış Girne’ye

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 5 kg ile Girne’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Girne 5 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi 4 kg/m², Lefkoşa 3 kg/m², Boğaz 1 kg/m²”(TAK)

