Didem MENTEŞ

Son yıllarda art arda yaşanan, yüzlerce ailenin ocağına ateş düşüren ve mahkeme dosyalarında artış yaşanan ölümlü trafik kazalarıyla ilgili davalarda yargılanan sanıklar arasında en fazla 6 yıl 8 ay hapis cezası öngörüldü. Son dört yılda görülen davalarda 30’a yakın ölümlü kaza dosyası karara bağlandı.

Ölümlü trafik kazalarına sebep olan şahıslar için sonuçlanan davaların 26’sına “hapis cezası” verildi, iki ise ‘para cezası’ ile serbest kaldı.

Sonuçlanan davalarda ölüme sebep olan kişiler, aleyhlerine getirilen davalarla ile ilgili 1 ay ile 6 yıl 8 ay aralığında hapis cezası ile cezalandırıldı.

En ‘can’ alıcı, aşırı sürat oldu!

Özellikle son yıllarda ölümlü trafik kazalarında ciddi şekilde artış yaşandığı Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından her kararda vurgulanırken, kaza boyutlarının büyüdüğü, toplumun kaldıramayacağı ve geri dönülmez derin yaralar açtığına dikkat çekildi.

Ölümlü trafik kazalarında sürücülerin ‘aşırı sürat’ yapması yanı sıra dikkatsizlik, ihmalkârlık, tedbirsizlik, yoldan çıkma, alkollü ve araçlarının seyrüsefersiz, sigortasız olmasına işaret edilirken, her kazanın kendi içinde farklı olgular taşıdığını ve cezalarda etkili olduğuna vurgu yapıldı.

Yasalar sadece 7 yıla kadar hapislik öngörüyor

Ağır ceza yargıçları, cezaların ‘caydırıcı’ ve ‘ibret’ verici olması gerektiğine de dikkat çekerken, bazı sürücülerin ‘basiretsizce’ sürüş yaptığının altını çizdi. Yargıçlar, sanıkların kusurlarından ayrı olarak yolların güvensizliğinden, alt ve üst yapı eksikliğine de işaret ederek, Devleti yönetenlerin de kazalarda ihmalleri olduğuna kimi kararlarında yer verdi.

Mahkemeler, tüm kararlarında dikkatsizce araç sürerek ölüme sebep olma suçlarının 7 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ciddi ve vahim suçlar olduğunu açıkladı.

DAVALAR

Özlem Tütüncüye 2,5 yıl hapis

2010 yılında meydana gelen ölümlü bir kaza 3 yıl sonra karara bağlanmış, 2,5 yıl mahkumiyetle sonuçlanmıştı. Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 13 Mart 2010 tarihinde Tolga Balı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili yargılanan Özlem Tütüncü 18 Ocak 2013 tarihinde 2,5 yıl hapse mahkûm edilmişti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığın 100 promil alkollü olduğu tespit edildiği açıklanmış, dikkatsiz sürüş nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği belirtilmişti.



11 yaşında gelen ölüm

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos 2012'de Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda 11 yaşındaki Nihat Karlı’ya çarparak ölümüne sebep olan Orhan Iravul’u 2 yıl hapse mahkum etmişti.

Heyet, sanığın kaza sırasında sanığın alkolsüz ancak süratli olduğunun tespit edildiğini açıklayarak, suçunu kabul ettiğini ve polise yardımcı olduğunu belirtmişti. Bununla birlikte Mahkeme, trafik kazalarında birçok kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bu tür suçların bir şekilde önlenmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Türkmen, 5 bin TL para cezası ile serbest kalmıştı

Ağır Ceza Mahkemesi Heyetleri, ölümlü trafik kazaları ile ilgili hapislik cezalarının yanı sıra sanıkları para cezasına da çaptırdı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde 4 Nisan 2013 de meydana gelen ve 19 yaşındaki Şehmuz Kara’nın ölümü ile sonuçlanan kazayla ilgili Hamit Türkmen’i 5 bin TL para cezasına mahkum etmişti. Girne Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, sanık Hamit Türkmen’i kazayla ilgili ‘ihmalkarlık ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ davasından suçlu bularak mahkum etmişti. Heyet, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermenin uygun ve adil olmadığını ifade etmiş, tüm hususlar dikkate alındıktan sonra aleyhine getirilen tüm davalardan 5 bin TL para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Kezban Yönlüer’e 1 yıl hapis

Gönyeli’ de 18 Ocak 2012 de meydana gelen Alkın Coşkun’a aracı ile çarparak ölümüne sebep olan Kezban Yönlüer, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse çarptırılmıştı.

2012’nin son gününde gelen ölüm…

Lefkoşa’da Hocaoğlu Petrol yakınlarında 2012 yılının son gününde meydana gelen trafik kazasında Natalya Kutnetsova hayatını kaybetmişti. Trafik kazasıyla ilgili yargılanan Elçin Alizade, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Alizade’nin kaza sırasında alkollü, ehliyetsiz, sigortasız ve dikkatsiz olduğunun tespit edildiğini vurgulamıştı.

Heyet, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sürüş’ suçlarının mahkemelerde geniş yer bulduğuna değinerek, ölümlü kazalarda son yıllarda adeta bir patlamanın yaşandığına dikkat çekmişti.

3 kişinin ölümüne neden olma, 3 yıl ceza

Mağusa-Karpaz anayolunda 21 Mart 2013’de meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Avşar, Mehmet Öztürk ile Mehmet Şahin’in ölümüne neden olan Şefika Avşar, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu. Feci kazada eşi Hüseyin Avşar’ı kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Avşar aleyhindeki 8 davayla ilgili olarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Çiğdem Altınfincan’a 6 yıl hapis!

2014 yılının ilk acı trafik kazası haberi hemen yılın ilk ayında gelmişti. Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Türkeli kavşağında 20 Ocak 2014’de meydana gelen ve 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasıyla ilgili yargılanan Çiğdem Altınfincan, 2 Şubat 2015 tarihinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra istinafa götürülen davada, Mahkeme, Altınfincan’ın ‘aşırı sürat’ yaptığına karar vererek, cezayı 6 yıla çıkarmıştı.

Alkollü ve ehliyet kurallarına aykırılığa 6 yıl ay ceza!

Toplumu derinden etkileyen trafik kazalarından biri olan ve son iki yılda verilen ‘ağır’ cezalardan biri de Ali Zenginses oldu. Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde 31 Ağustos 2014’de meydana gelen ve Asya Rıdvanoğlu’nun feci şekilde hayatını kaybettiği trafik kazası 29 Nisan 2015’de karara bağlanmış, Zenginses 5 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme, sanığın yasaya aykırı olarak 125 km süratle gittiğine, alkollü araç kullandığına, gözlük ve lens takmayarak sürüş ehliyetindeki kurallara uymadığına dikkat çekerek, tedbirsizlik sonucu veya ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci veya dikkatsiz bir eylem sonucu istemeden veya kasti olmadan başka birinin ölümüne neden olduğuna karar vermişti. Dava daha sonra istinafa gitmiş 25 Mayıs 2017’de Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin kararını bozarak, Ali Zenginses’in cezasını 6 yıl 6 aya çıkarmıştı.

Tanrıverdi’ye 1 yıl ceza

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi ise 2012 yılında gerçekleşen bir trafik kazasını 17 Haziran 2015’de karara bağlamıştı. Mağusa’da Tuzla kavşağında meydana gelen trafik kazasında minibüsü ile 19 yaşındaki Merve Yüzçelik’e çarparak ölümüne neden olan Mümtaz Tanrıverdi 1 yıl hapis cezası almıştı.

‘Dikkatsizlik’

24 Kasım 2013’de Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen trafik kazasında Gürsel Özdurak’ın ölümüne neden olan Ecevit Karahüseyin, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Karahüseyin’in ana yoldan tali yola giriş yapmaya çalıştığı esnada, karşıdan gelen aracın önünü tıkadığına değinmiş, ‘dikkatsizlik’ sonucu bir hayatın ölümüne neden olduğu vurgulanmıştı.

‘Tedbirsizliğe 6 ay’

Yine 2013 yılında meydana gelen trafik kazasında Elçin Coşar’ın ölümüne neden olmaktan yargılanan Zerrin Baykara Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Kasım 2015 tarihinde 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezasını az bulan Başsavcılık Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Baykara’nın alkollü olmadığı, aşırı sürat yapmadığı ve kazaya davetiye çıkaran bir sürücü olmadığına dikkat çekmiş, Baykara’nın ve Elçin Coşar’ın tedbir almak için birbirlerini görebilecek bir mesafede olduklarına değinmişti.

Yayaya saygı yok!

Lefkoşa’da 2 Temmuz 2014 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında ise 73 yaşındaki Mustafa Özgürsoy’a çarparak ölümüne neden olan Hasan Yorgancıoğlu 5 ay hapis cezası almıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti, Yorgancıoğlu’nun ‘ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci ve dikkatsizce araç kullanma’ nedeniyle ölüme sebebiyet verdiğine vurgu yapmıştı. Mahkeme, bu kararda ölümlü ve ciddi kazalarda büyük bir artış yaşandığına dikkati çekmiş, toplumda sürücülerin yayalara saygısının, yayaların ise yaya geçidini kullanma alışkanlığının olmadığını ve vahim sonuçlar meydana geldiğini belirtmişti.

Otobüs ATV’ye çarpıştı, 3 yıl hapis!

Öte yandan Girne Ağır Ceza Mahkemesi ise 2013 yılında Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen ATV kazasıyla ilgili Murat Şener hakkındaki kararını 2015’te açıklamıştı. Otobüs şoförü Murat Şener, önündeki başka bir aracı geçerken, Anthony Paul Allen’ın kullandığı ATV’ye çarparak, ölümüne neden olmaktan yargılanıp 3 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme Şener’i ihmalkârlık ve dikkatsizlik sonucu kazaya neden olduğunu vurgulamıştı.

Utar, 8 bin TL para cezasıyla serbest kalmıştı

Ağır Ceza Mahkeme Heyetleri, ölümlü trafik kazaları ile ilgili hapislik cezalarının yanı sıra sanıkları para cezasına da çaptırdı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Mevlevi-Güzelyurt ana yolunda Ahmet Yıldız’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını para cezasıyla sonlandırmıştı. Yol kenarında anayola atlayarak, o esnada yolda seyir halinde bulunan Abdurrahman Utar’ın aracıyla çarpması sonucu Ahmet Yılsız hayatını kaybetmişti. Mahkeme, dava sonunda hayatını kaybeden Ahmet Yıldız’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, yol durumunu gözetmeksizin, araçların kendini görmediği bir yerden yola atıldığına dikkati çekmişti. Mahkeme, bu olgular ışığında Abdurrahman Utar’ın 8 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Ölen kusurlu bulundu, 1 ay ceza

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2015’de gördüğü ölümlü trafik kazası davasında 25 yaşındaki Gaye Arıcı’yı 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Güzelyurt'ta 17 Ocak 2014 tarihinde 66 yaşındaki motosiklet sürücüsü Maho Gök'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasında, kazada hayatını kaybeden Maho Gök'ün katkısı olduğuna karar vermişti.

Alpun’a 2 ay ceza

16 Nisan 2014 tarihinde Doğancı’da meydana gelen kazada, Ahtunç Alpun yönetimindeki arabanın çarptığı motosiklette, yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mehmet Bayraktar hayatını kaybetmişti. 15 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan trafik davasında Ahtunç Alpun 2 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme, dikkatsizliğe bulgu yaptırmıştı.

‘İhmalkarlık’

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde 28 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu eski Polis Trafik Müdürü Osman Aydın’ın ‘ölümüne sebebiyet’ veren Kemal Manaz, 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 13 Mayıs 2016’da okunan Mahkeme kararında, Kemal Manaz’ın olay günü yolda ilerlerken arabasının lastiğinin patladığını ve aracını yolun kenarına 55 cm dışarıda kalacak şekilde park ettiğini, yol kenarında duran aracının ışığının yanmadığı, yol içerisinde uyarıcı üçgeninin bulunmadığı ve yol kenarına daha fazla yanaşma şansı varken yanaşmadığını belirtmişti. Mahkeme maktulün de yol kenarında duran aracı görme ihtimali olmasına rağmen görmediğine değinmişti.

Çağrı Ülker’in cezası 9 aydan 3 yıla yükseltildi

2015 yılında Mağusa’da yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fezile Balçıner’e alkol tesiri altında kullanımındaki FD 181 plakalı araç ile çarparak ölümüne neden olan Çağrı Ülker, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muayenesiz, seyrüsefersiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı esnada Balçıner’e çarpan sanık Çağrı Ülker davasında istinafa gidilerek, cezası 9 aydan 3 yıla çıkarıldı.

Recep Tuzluca’ya 3 yıl ceza

Girne-Alsancak çevre yolunda Şubat ayında dikkatsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanarak kaza yapan ve aracında yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Yusuf Temli’nin ölümüne neden olduğu gerekçesi ile yargılanan 30 yaşındaki Recep Tuzluca ile ilgili karar Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından karara bağlanmıştı. “Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme neden olma, alkollü araç kullanma, aşırı sürat” suçları başta olmak üzere 7 davadan yargılanan Tuzluca, 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

‘Yoldan çıkma’

Güzelyurt-Akçay anayolunda 8 Temmuz 2016 tarihinde İpek Mısırlı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili karar 3 Kasım 2016 tarihinde açıklanmış, Mısırlı’nın ölümüne neden olan Ekrem Saruhan 40 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Saruhan’ın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak, karşıdan gelen araca çarptığını, arabasının evraklarının da eksik olduğuna vurgu yapmıştı

Yollar vurgu yapılmıştı!

Boğazköy’de 7 Temmuz 2016’da meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Mehmet Topal’ın ölümüne neden olan 27 yaşındaki Afet Karasalih’in kararı 9 Kasım’da açıklanmıştı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Karasalih’in tedbirsiz ve dikkatsizce araç sürerek, Mehmet Topal’ın ölümüne neden olduğuna karar vererek, Karasalih’e 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tedbirsiz ve dikkatsizce araç sürerek ölüme sebep olma suçlarının 7 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ciddi ve vahim suçlar olduğuna vurgu yapmıştı. Mahkeme, ülkedeki yolların, güvenli olmaktan çıkarak, kaza sebebiyetine etki edebilecek duruma geldiğine de değinmişti.

Doğa’nın ölümüne 4 yıl!

Mağusa’da 7 Mart 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 2,5 yaşındaki Doğa Çiçek’in ölümüne neden olan ve alt mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasın çarptırılan Enahoro Arausi’nin ceza kararı Nisan 2017’de Yüksek Mahkeme tarafından bozularak, 4 yıla yükseltildi. Mahkeme, sanığın trafik kurallarını hiçe sayarak, diğer insanların hayatlarını tehlikeye sokup kazaya sebebiyet verdiğine vurgu yaptı.

‘Bulaşıkçı’ izniyle şoförlük yapan Babayev’e 6 yıl!

Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde 8 Mart’ta meydana gelen kamyon kazasında hayatını kaybeden Kamil Göztepe’nin ölümüne neden olmaktan yargılanan sanık Jeyhun Babayev, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, sanık Babayev’i 12 davadan suçlu bulup mahkum ederken, Babayev’in ehliyetsiz, tedbirsiz, dikkatsiz ve tehlikeli sürüşünün, acemice araç kullanmasının bu kazanın meydana gelmesinde ciddi bir faktör oluşturduğunu vurguladı.

Oya Göz’ün cezası 12 aydan 18 aya yükseltildi

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde 20 Şubat 2016’da meydana gelen ve Cuma Mağusalı’nın ölümüne neden olmaktan yargılanan Oya Göz, oy çokluğuyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 28 Mart’ta Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı okunan Oya Göz, aleyhine getirilen 7 davadan da suçlu bulunarak mahkum edilmişti. Daha sonra istinafa giden davada 15 Kasım günü Yüksek Mahkeme Heyeti, sanık aleyhine alt mahkemenin vermiş olduğu ceza süresini hatalı bularak 18 aya yükseltti. Mahkeme, mahkumiyet kararının doğru olduğunu ancak sanığın kazada öncelik hakkı vermesi gerektiği ve sağa dönüşün yasak olduğu yerden çıkış yaparak, yeterli dikkati göstermediğine bulgu yapmıştı.

En yüksek ceza 3 ölümlü kazaya!

Trafik kazalarında bugüne dek verilen ikinci, son 4 yılda verilen en ağır ceza Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım 2016’da meydana gelen ve 2’si öğrenci 3 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazasıyla ilgili oldu. Kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmeyen ölümleriyle toplumu derinden yaralayan minibüs şoförü Denktaş Mutluel, öğrenciler İlayda Yeliz Öztürk ve Sude Demirkıran’ın trafik kazasında hayatını yitirmesiyle ilgili tır şoförü Sefa Güngör yargılanmıştı. 12 Nisan 2017’de kararını açıklayan Mahkeme, kazada etkisi olmayan birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gibi birden fazla kişinin de ciddi şekilde yaralanmasına neden olan Sefa Güngör’ün, minibüsü ne hale soktuğunun yanı sıra sanığın trafik ile ilgili sicilinin de kötü olduğuna vurgu yapmıştı. Mahkeme, bu suçun yaygın olması, kamuda kanayan yara haline gelmesi, birçok ailenin ocağının sönmesi, ciddi acıların çekilmesini de dikkate alarak Sefa Güngör’ü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adem Yaran’a çarpana 3 yıl 6 ay ceza!

27 Şubat 2017’de ise Çayırova-Bafra anayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 34 yaşındaki Adem Yaran’ın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Onur Girti, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nce suçlu bulunmuştu. Mahkeme Heyeti, “dikkatsizlik ve ihmalkârlık” suçları başta olmak üzere 8 davadan yargıladığı motosiklet sürücüsü Onur Girti’yi, 3 yıl 6 ay hapse mahkûm etmişti.

Rüstem Hudayberdiyev’in ölümüne 3 yıl 10 ay hapis!

2017 Temmuz ayında ise Girne- Alsancak Çevreyolu Karmi kavşağı yakınlarında Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan 26 yaşındaki Rüstem Hudayberdiyev ise 3 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının giderek arttığına vurgu yaparak, son 3 yılda trafik kazalarına ilişkin ciddi sayıda davalar dosyalandığını ve ülkenin nüfusu dikkate alındığında suçun yaygınlığına vurgu yaptı.

Otostop çekti canından oldu, sanığa 4 yıl ceza!

Yine 2017 Temmuz ayında Yonca Kavşağı yakınlarında otostop çeken Barış Hakan’a çarparak ölümüne neden olan Franklin Onyedika Onuora Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 4 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme, polis raporunda olay yerinde yapılan incelemede Onuara’nın aracını gerekli süratte sürmeyerek kaza yerinde fren izi olmadığına ve sanığın kazada kusurlu olduğuna bulgu yapmıştı.











