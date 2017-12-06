En çok yağış Beylerbeyi'ne düştü

Meteoroloji Dairesi, dün ve dün gece en çok yağışın 13 kg/m² ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini bildirdi.

Dün sabah saat 08:00’den bu sabah saat 08:00’e kadar yapılan ölçümlere göre, Beylerbeyi’ni 9 kg/m² ile Tatlısu, Alevkaya ve Alsancak takip etti. Mallıdağ, Kantara ve Esentepe’de ise 7 kg/m²’lik yağış kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg/m² ‘lik yağış saptanırken; yağış alan diğer yerlerde ise 4 kg/m² ve altında yağış miktarı belirlendi.