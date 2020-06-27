EMO'da yeni başkan Cellatoğlu

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, 46. Olağan Genel Kurulu 27 Haziran 2020, Cumartesi günü Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da divan başkanlığına Kadri Fellahoğlu, divan üyeliğine ise Ayşe Tokel ve Özge Özkıraç seçildi.

Başkan ve yönetim kurulunun seçildiği kurulda, eski başkan Görkem Çelik başkanlığı tek aday Ali Murat Cellatoğlu’na devretti.

Kurula, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KTMMOB Başkanı Seran Aysal da katıldı.

46.Dönem yeni yönetim kuruluna ise Buğra Gazioğlu 75 oyla, İbrahim Aysal 73 oyla, Mehmet Toycan 74 oyla ve Üner Kutalmış 75 oyla seçildi. Yedek üye olarak Utku Manavoğlu ve Enver Ulaş seçildi. Denetleme kuruluna ise Kadri Bürüncük ve Osman Eminel seçildi.