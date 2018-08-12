EMAA, Mağusa Beyaz Geceler Rezidans Programı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ve ortağı RooftopTheatre 5-13 Ekim tarihleri arasında Mağusa’da 8 gün sürecek Beyaz Geceler rezidans programı düzenliyor.

EMMA’dan verilen bilgiye göre, EMAA bu programa katılmak üzere şehrin nasıl olduğuna ya da olabileceğine dair alternatif hikayeler, konseptler ya da hayaller araştırmak veya şehri ‘’haritalandırmak’’ için sanatçıları davet etti.

Etkinliğe 1 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek.

Çalışma sonucunda, şehrin belirlenen yerlerine sanatçılarca yapılmış performans temelli yerleştirmeler konacak.

Katılımcılar disiplinler ve kuşaklar arası çalışma fırsatı bulacak, şehrin kurulu çevresinin fiziksel yönlerine dair sorular sorarak buldukları cevapları, geleneksel yöntemlerle yeni medyayı birleştirerek verecek.

Proje küratörleri Gülgün Kayım ve Ellada Evangelou olacak, proje için detaylı bilgilere info@rooftoptheatregroup.com ve emaa.cyp@gmail.com adreslerinden, RooftopTheatre ya da EMAA facebook sayfalarından ulaşabilecek.