ELLIE GOULDING VE JUICE WRLD’DEN YAZIN ŞARKISI – HATE ME

Ersin Kaşif

Ellie Goulding, son şarkıları ‘Sixteen’ ve ‘Close To Me’nin başarısını takiben dinleyicileriyle buluşturduğu ‘Hate Me’ parçasında son albümü Billboard 200 listesine ilk sıradan giriş yapan Amerikalı hip-hop sanatçısı Juice WRLD ile iş birliği yaptı. R’B ve pop tınılarına sahip olan ve yazın şarkısı olmayı hedefleyen ‘Hate Me’yi Juice WRLD ile birlikte yazan Ellie Goulding, sözleriyle diğer şarkılarından ayrılan ‘Hate Me’nin birçok şeyle alay eden tavrını çok sevdiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde YouTube’da 10 milyon abone ve 5 milyar izlenme rakamına ulaşan İngiliz sanatçı Ellie Goulding’in muazzam kariyeri bugüne kadar iki liste başı albüm, iki BRIT Ödülü, dünya çapında 15 milyondan fazla albüm ve 102 milyondan fazla tekli satışı, 13 milyar dijital dinlenme ve 14 milyon Instagram takipçisi içeriyor. Ellie Goulding sahne dışındaysa Birleşmiş Milletler Çevre Temsilciliği gibi çeşitli gönüllü yardım projelerinde yer almayı sürdürüyor.

14 Milyon Takipçiyle Ellie Goulding

Çok kısa olarak Ellie Goulding’ten bahsedelim; Asıl adı Elena Jane olan bu güzel kadın yani "Ellie" Goulding, 30 Aralık 1986 doğumlu İngiliz şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen. 2009'da Polydor Records ile çalışmaya başladıktan sonra ilk kısaltılmış albümü (EP) olan An Introduction to Ellie Goulding 20 Aralık 2009'da iTunes ve Zune'da yayınlandı. Goulding, 2010'da ilk stüdyo albümü olan Lights'ı yayınladı. Albüm, UK Albums Chart'ta birinci sırayı aldı ve İngiltere'de 850,000'den fazla kopyası satıldı. Aralık 2010'da yorumladığı Elton John'un ‘Your Song’ adlı şarkısı İngiltere'de ikinci sıraya yükseldi ve bu şarkıyı 29 Nisan 2011'deki Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde seslendirdi. 2015'te çıkan yeni şarkısı ‘Love Me Like You Do’,’Gri'nin Elli Tonu’ adlı filmde kullanılmak üzere seslendirildi. Eleştirmenlerden çoğunlukla iyi yorum alan ikinci albümü Halcyon Ekim 2012'de yayınlandı. Anything Could Happen adlı şarkısı Belçika, İrlanda ve Yeni Zelanda'da ilk dört listesine girdiği gibi İngiltere'de de ilk beşin içine girerek albümün en iyi çıkış yapan şarkısı oldu.

Lucid Dreams ile dünyada tanınan Juice Wrld

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısıdır. Amerika'nın Chicago eyaletinde doğan Juice, Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktadır. Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. Cole Bennett 'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır. (Universal Music Turkey).