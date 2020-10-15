Elli bin TL’yi çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen ‘emanetçi tarafından sirkat’ suçundan tutuklanan zanlı M.G., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlının 14 Ekim tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da aynı yerde sakin arkadaşı olan Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı İsimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meselenin henüz yeni başladığını soruşturma neticesinde sirkat edilmiş olan 50 bin TL paranın 13 bin 400 TL’sinin tespit edildiğini ancak 36 bin 600 TL para ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada soruşturmanın salimen devam ettirebilmek için zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.