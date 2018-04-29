"Elele Kreşi" 23 Nisan kutladı

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Elele Kreşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dün yapılan organizasyonla kutladı.



Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılan etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ve Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün’ün yanı sıra vakıfın mütevelli heyet üyeleri ile veliler de katıldı.



DÜZGÜN: “ÖNCE SAYGI”



Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın 2008 yılında kurulduğunu, vakfın en güzel projelerinden birinin de Elele Kreşi’nin kurulması olduğunu kaydetti.



Düzgün, Elele Kreşi’nin tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığını belirterek kreşte bugün 36 çocuğa, 3 tam zamanlı öğretmenin gönüllü hizmet verdiğini belirtti.



Elele Kreşi’nin hizmetini sürdürmesinde Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyetinin canla başla çalıştığını söyleyen Düzgün, velilerin katkısı ve anlayışının da oldukça etkili olduğunu ifade etti.



Hatice Düzgün, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, çocukların ebeveynlerini model aldığını ifade ederek velilere; “Çocuklarınızdan saygıyı asla esirgemeyin” çağrısında bulundu.



Düzgün, etkinlikte emeği bulunan Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyetine, etkinliğin sunuculuğunu yapan Burcu Kurtdereli’ye, Yoga Öğretmeni Burçe Güliçli’ye, Grup Trio’ya, kreş öğretmenlerine ve velilere teşekkür etti.



Elele Kreşi’nin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlaması, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yaşam hakları elinden alınmış, savaşlarda ve savaş nedeni ile aileleri ile birlikte ülkelerinden kaçarken yaşamlarını kaybeden çocuklar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.



Bayram kutlaması etkinliğinde öğrencilerin gösterileri yer alırken, Trio müzik grubu da sahne alarak izleyenlere müzik dinletisi sundu.





Elele Kreşi’nin bayram kutlamaları, öğretmen ve öğrencilerinin final gösterisinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.