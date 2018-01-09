Elektrokur Ltd. 41 yaşında

Kuzey Kıbrıs’ın öncü ve köklü kuruluşlarından Elektrokur Ltd. 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

41. Kuruluş yıldönümü kapsamında 6 Ocak Cumartesi günü City Mall’de yer alan Republic Restaurant’ta gerçekleştirilen davete Lefkoşa, Gazimağusa, Girne’de yer alan Elektrokur Ltd. ve INDEX şubelerinde çalışan personeller ile City Mall yönetim ekibinden toplamda 140 kişi katıldı. Elektrokur Ltd. Yönetim kurulu üyeleri Derviş Tarımer, Lütfiye Tarımer, Çiğdem Tarımer Sarı, Hasan Sarı, Çağrım Tarımer Öncü ve Akif Öncü’nünde hazır bulunduğu ve oldukça keyifli geçen davet, 41. kuruluş yılı şerefine hazırlanan pasta kesimiyle sona erdi.

1977 yılında Derviş Tarımer ve Lütfiye Tarımer tarafından kurulan Elektrokur Ltd. birçok alanda faaliyet göstermektedir. Elektrik tesisat borusu ve elektrik tesisat kablolarının üretiminin yanı sıra Elektrokur Ltd. birçok elektrik ve aydınlatma markasının ithalatçısı, Kuzey Kıbrıs genel distribitörüdür. Aralık 2009’dan beri ise INDEX Living Mall’u Kuzey Kıbrıs perakande sektörüne kazandırmıştır. INDEX, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de bulunan şubeleri ile Kuzey Kıbrıs halkına hizmet vermektedir.

Elektrokur Ltd. ailesinin en yeni üyelerinden, KKTC’nin ilk ve tek alışveriş merkezi olan City Mall tüm yerli ve yabancı ziyaretçilerine Gazimağusa’da hizmet veriyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyuyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir. 5 adet salonu ile Cine Mall bölgesinde sinema alışkanlıklarını değiştirerek film izlemeyi yüksek teknolojiyi kullanarak herkesin ulaşabileceği fiyatlara sunmaktadır.