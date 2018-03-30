ELEKTRİKTE DÖVİZE KARŞI ARA FORMÜL: Sterlin yerine TL

‘4 maddelik döviz önlem’ çalışmalarının ilk ayağı KIB-TEK’te… Trafo- şebeke katkı payları ile proje ödemeleri Sterlin’den TL’ye çevriliyor

Dövizde yaşanan ciddi yükseliş, yurttaşın alım gücünün günden güne erimesi nedeniyle; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın dövize yönelik 4 maddelik önlem çalışmaları kapsamında ilk adım KIB-TEK’te atılıyor...

Ayşe GÜLER

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın dövize yönelik 4 maddelik önlem çalışmaları kapsamında ilk adım, Kıb-Tek’te atılıyor.

Dövizde yaşanan ciddi yükseliş, yurttaşın alım gücünün günden güne erimesi nedeniyle; KIB-TEK tarafından yurttaştan alınan şebeke katkı payı, trafo katkı payı ve proje ücretleri Sterlin yerine TL olarak alınmaya başlayacak.

Bir süredir Hükümet ve Kıb-Tek arasında devam eden görüşmelerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, çalışmayı doğruladı, dövizdeki yükselişe karşı ‘ara formül’ üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Hüdaoğlu, proje detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini aktardı.

KIB-TEK ve Bakanlık toplantısı bugün…

Rutin olarak her Cuma bir araya gelen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek yetkililerinin bugünkü toplantısında söz konusu çalışmayı ele alacağı öğrenildi.

Toplantıda çalışmanın son şeklinin verilmesi planlanıyor.

Öte yandan çalışmanın ne zaman hayata geçeceği, hangi zaman aralıklarını kapsayacağı ise henüz belirlenmedi.

HÜDAOĞLU: “ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK”… YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, bu çalışma ile dövizdeki yükselişe karşı ‘ara formül’ üretmeyi hedeflediklerini kaydetti, çalışmanın hangi zaman aralığını kapsayacağını ya da ne zaman yürürlüğe gireceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini açıkladı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu:

“Trafo- şebeke katkı payı ile proje ücretleri ödemeleri Sterlin’den TL’ye endekslecek”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, şu anda Sterlin üzerinden yapılan trafo katkı payı, proje ücretleri ve şebeke katkı paylarına yönelik ödemelerin TL’ye endeksleneceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Hüdaoğlu, bu çalışma ile dövizdeki yükselişe karşı ‘ara formül’ üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hüdaoğlu, her hafta rutin olarak bakanlık ile bir araya geldiklerini, bugün de görüşeceklerini söyledi.

Çalışmanın hangi zaman aralığını kapsayacağını ya da ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili net bir durumun olmadığını ifade eden Hüdaoğlu, ilerleyen günlerde gerekli açıklamaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami üzerinde çalışılan ancak henüz neticelendirilmeyen dövize yönelik önlem çalışmalarını açıklamıştı.

Nami, hayata geçirilmesi planlanan bu tedbirlerin başında, devletin döviz üzerinden aldığı harç ve bunun gibi ücretlerin TL’ye çevrilmesi olduğunu ifade etmişti.

Alınacak tedbirleri açıklayan Nami, bunların “Gümrük girişinde bazı dövize endeksli masrafları TL’ye dönüştürmek, emlak sektöründe döviz harç uygulamalarını TL’ye çevirmek, TL kullanımını özendirecek, döviz kullanımını caydıracak bazı tedbirler almak, Türk Lirası borç faizlerini aşağıya indirmeye yönelik tedbir almak” olduğunu vurgulamıştı.

Dövize karşın vatandaşın rahat nefes almasını sağlayacak girişimler başlatıldığını kaydeden Nami, devletin bu konuya kayıtsız olmadığını belirterek, uzmanlardan görüş istendiğini ve ilgili kurumlar ile iletişime geçildiğini kaydetmişti.

Nami, piyasada kullanılan para birimi ile ilgili devletin herhangi bir dayatma yapmasının mümkün olmadığına da değinmişti.

STERLİN YERİNE TL’YE ÇEVRİLECEK… KIB-TEK tarafından yurttaştan alınan şebeke katkı payı, trafo katkı payı ve proje ücretleri Sterlin yerine TL olarak alınması gündem…

“Dövize önlem için ÖZEL TOPLANTI”

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı ve yaratacağı sıkıntıların imkan dahilinde önlenmesi, giderilmesi için Meclis'te yer alan tüm siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla özel bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Gelecek hafta Pazartesi, dövizdeki artışın ya da daha doğru bir ifadeyle Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı ve yaratacağı sıkıntıların imkan dahilinde önlenmesi/giderilmesi için Meclis'te yer alan tüm siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla özel bir toplantı yapılacak. Hükümet, ekonominin farklı paydaşlarının görüşlerini alarak döviz ve eriyen alım gücü konusunda atacağı adımları netleştirecek”.