ELAM’dan Kızılyürek’e Saldırı

ELAM, 22 Eylül 2020 tarihinde yaptığı yazılı bir açıklamayla Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’i “Türkiye’nin Avrupa’daki Truva Atı olmak ve Türk çıkarlarını savunmakla” suçluyor.

ELAM’ın açıklaması şöyledir:

“AKEL Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesini işgal ettiği ve tahriklere devam ettiği bir ortamda Türkçe dilinin Avrupa Birliği’nin resmi dili olmamasını “kabul edilmez” buluyor.

Öyle anlaşılıyor ki, AKEL’in Avrupa Parlamenterinin tek derdi, Türkiye’nin Truva atı -beşinci kolu- olarak, Türk çıkarlarına hizmet etmektir.

Seçimi kazandığı günden bugüne kadar yaptığı icraatlarının listesi şöyledir:

-Avrupa’nın Hristiyan kimliğine karşı sert eleştiriler yöneltmiştir.

-Liseli 16 yaşındaki öğrencinin anti-işgal eylemini “milliyetçi histeri” olarak adlandırmıştır.

-Türkçe dilinin Avrupa dilleri arasına girmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır.

- AKEL’in temennileriyle işgal altındaki bölgede ofis açmıştır.

-Yasadışı olarak iki mevkie sahiptir: Hem Kıbrıs Üniversitesinde kürsüsü devam ediyor, hem de Avrupa Parlamentosu Üyesidir.

-Yeni Kıbrıs Partisi’nin Panaya Kilisiesinde (Bedesten’de) düzenlediği kokteyle katılmıştır.

ELAM AKEL’i, çalışmalarıyla Avrupa’da Türk çıkarlarına hizmet eden milletvekili hakkında tavır almaya davet ediyor. Tabii ki, eğer AKEL’in amacı da milletvekili ile aynı değilse...”