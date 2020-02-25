El sanatlarının en nadidesi: ‘Lefkara’

Devrim DEMİR

Kıbrıs kültürünün en nadide işi ‘Lefkara işi’ uzun yıllardır Mağusa Suriçi’nde hayat buluyor. Kasım Uluçaylı, Kıbrıs’ta yıllar önce Lefkara köyünde hayat bulan Lefkara el işlerine hayat veriyor.

Üretilen değerler, Kıbrıs kültürüne özgü hazırlanan el işleri tepsi, pano ve örtü olarak satışa sunuluyor.

‘adres Kıbrıs’a konuşan Kasım Uluçaylı, Kıbrıs kültürünün bir parçası olan el işlerine özen gösteren iş yerlerinin olduğunu ve bu tip iş yerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ta geçmiş yıllarda en sık rastlanan ve ipek böceği kozalarından yapılan el sanatı türlerini de bulmak mümkün.

Genelde daha çok evleri süsleyen hoş bir dekor olarak kullanılan ipek kozası el işleri, günümüzde artık eskisi gibi üretilmese de Kasım Uluçaylı bu geleneği, geleceğe taşımakta kararlı.

“Talep oldukça üretim yapılmaktadır”

Kasım Uluçaylı yerli halkın halâ el işlerine ilgisi olduğu gibi ülkeye gelen turistlerin de son derece ilgili olduğunu anlattı.

Kasım Uluçaylı şöyle devam etti:

“Yıllardır köy kadın kurslarındaki kadınlarımızın ve bizim yaptığımız el işlerini değerlendirip satışa sunmaktayız. Bu işlerde en büyük sıkıntımız, devletimizin kültürümüzün bir parçası olan el işlerine çok ilgi göstermemesi. Talep olduğu sürece üretim yapılmaktadır. Bu işi yapan biri olarak devlet büyüklerine tavsiyem, Kıbrıs’a gelen devlet misafirlerini Kıbrıs’a özgü ürünlerle ağırlasınlar. Bu davranışın hem kültürümüz, hem de üretim açısından oldukça fayda sağlayacağına inanmaktayım.”

“Kıbrıs’ın kokusundan vazgeçemiyoruz”

Yıllardır Kıbrıs el işlerine hayat veren Kasım Uluçaylı, el işleri maliyetinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Kasım Uluçaylı, “El emeği göz nuru olan el işleri oldukça masraflı. Bizler Kıbrıs’ın kokusundan ve kültürümüzden asla vazgeçemediğimiz için gücümüzün yettiği yere kadar işimize devam edeceğiz” dedi.