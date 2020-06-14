El emeği ile harikalar yaratıyor…

DİLA ŞİMŞEK

Girneli Aysel Erduran, hukuk bölümü okuyor. Tığ işlemeleriyle dolu bir evde büyüdüğünü belirten Erduran, boş zamanında sıkıldığında, tığ işlemeyi öğrenmeye karar vermiş.

“Koltuklardan tutunda televizyonun üzerine kadar her odada muhakkak bir iki örtü olurdu evimizde. Her zaman merak ederdim nasıl olurda bir ipten böyle desenler çıkar ama çokta elim yetenekli değil diye düşünüp hiçbir zaman başlamamıştım” diyen Erduran, şimdi ise bir günde 4-5 çanta dikebiliyor…

Erduran, kendi emeği ile işlediği ürünleri ise satışa sunarak geçimini elde ediyor.

“Biraz sabır ve biraz çabayla ortaya beklenmedik güzellikler çıkabiliyor”

İlk başlarda tığı nasıl tutacağını bile bilmediğini dile getiren Erduran, “Şimdi ise bu iş benim için terapi gibi oldu… Bir süre sonra bırakacağımı düşünmüştüm, odamda çok fazla ürün olmaya başlamıştı. Ben de Instagram üzerinden ürünleri satışa çıkardım ve kısa sürede çok fazla ilgi gördü” diyor. Bunun kendisini daha da motive ettiğini ifade ederken, işine devam etmeye karar verdiğini söylüyor. Erduran şöyle anlatıyor: “Daha sonra kermeslerden davet gelmeye başladı. Böylelikle benim gibi el işi sevdalıları ve genç girişimci birçok güzel insan tanıdım. Eğer sabırla ve kararlılıkla tığ işlemeyi illaki öğreneceğim demeseydim asla tanıyamayacağım arkadaşlar edindim ve bu sürede ticarette ve halkla ilişkilerde, birçok konuda kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Herkesin aklına koyduğunu başarabileceğini düşünüyorum, her ne olursa olsun, biraz sabır ve biraz çabayla ortaya beklenmedik güzellikler çıkabiliyor…”