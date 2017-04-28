Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği “Büyük Eko Gün” 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.



Etkinlik bu yıl 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yapacak.



Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen Eko Gün etkinliğiyle ilgili bugün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.



Basın toplantısında Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Slowfood Komi Kebir Lideri Gülay Komili ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da hazır bulundu.



SENNAROĞLU: “50 BİN KİŞİ KATILMASINI BEKLİYORUZ”



Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, 19’uncusu düzenlenen Eko Gün’ün bu yıl ilk kez gerçekleşen Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yapacağını dile getirdi.



Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’nin Türkiye, Fas, Mısır, İran, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İsrail’den katılımcılarla gerçekleşeceğini anlatan Sennaroğlu, festivalin ülke için büyük önem taşıdığını kaydetti.



Eko Gün’ün, “Hobbalara gidelim, cille tomofili Büyükkonuk’a” sloganıyla gerçekleştirildiğini anlatan Sennaroğlu, bu gibi etkinliklerin Kıbrıs Kültürünün yaşatılmasına katkı yaptığını söyledi.



Etkinlik kapsamında yiyecek içecek, elişi, kitap ve çiçek satışı yapılacağını anlatan Sennaroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi desteğiyle, park yerinden alana taşıma hizmeti de sunulacağını belirtti.



Balonla uçuşlara Eko Gün’de start verileceğini de sözlerine ekleyen Sennaroğlu, Eko Gün’e 50 bin kişilik bir katılım beklediklerini söyledi. Sennaroğlu herkesi Eko Gün’e davet etti.



KOMİLİ: “GIDA ÜRETİCİLERİ SAĞLIK DENETİMİNDEN GEÇTİ”



Slowfood Komi Kebir Lideri Gülay Komili, yurt dışından ciddi katılım alacak 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’nin önemine değindi. Etkinliğe katılacak gıda üreticilerinin Yakın Doğu Üniversitesi desteğiyle kontrole girip sağlık karnesi aldığını anlatan Komili, kültüre sahip çıkmak adına herkesi festivale katılmaya çağırdı.



TANPINAR: “DESTEK OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuşmasında böyle bir etkinliğe destek olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.



Büyükkonuk Belediyesi’nin sürekli yenilikleri hayata geçirdiğini söyleyen Tanpınar, kendilerine de bu etkinliklerde yer verdikleri için teşekkür etti. 7 Mayıs’ta gerçekleşecek Eko Gün kapsamında müzik ve dans gösterileri icra edilecek, çeşitli aktiviteler düzenlenecek, geleneksel, ekolojik, organik yiyecek içeceklerin ve yöresel el işlerinin satışı yapılacak.



