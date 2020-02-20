Ekmek teknesi kül oldu

Değirmenlik Başpınar Bölgesi'nde evinin bahçesindeki tamir atölyesine dönüştürdüğü konteynırda çıkan yangın, Ali Babaç'ın geçim kaynağını küle döndürdü...

Biri lise biri de ortaokula giden iki çocuk sahibi olan Ali Babaç, tüm geçimini bu tamir atölyesinde çalışarak kazanıyordu. Atölyede dün akşam üzeri meydana gelen ve nereden kaynaklandığı henüz tespit edilemeyen yangında, Babaç ailesinin ekmek teknesi tamamen yandı.

Yangına ilk müdahaleyi Babaç ailesi ve komşuları yaparken, Değirmenlik Belediyesi’nin de soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

“1998 yılından beri biriktirdiklerim, tüm birikimim yandı”

Olay yerinde YENİDÜZEN ve Kanal Sim'e konuşan Ali Babaç, yaşananları anlattı. Küçük araba ve iş makineleri tamiri yaptığını anlatan Babaç, “Atölyem burası ama ben burada durmuyorum. Genelde geziyor, seyyar olarak çalışıyorum. Ana geçim kaynağım burası. Ne olacağını, zararın ne olduğunu bilmiyorum. Elimde olan tüm parçalar yandı. 1998 yılından beri biriktirdiklerim, tüm birikimim yandı. Lefkoşa Sanayi bölgesinde dükkan kiraları bin 500- 2 bin Sterline çıktı. Seyyar çalışıyorum. Dükkanımın sigortası yok. Her şeyim yasaldır, devlete karşı yükümlülüklerimi yerine getiriyorum. Devletten hiçbir zaman beklentim olmadı, her zaman kendi yağımla kavruldum. Sil baştan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimizde kalanlarla bir şeyler yapacağız, durmak olmaz. Devlet kurumlarına borcum yok. Zararım büyük, biz kendi yağımızda kavrulmaya devam ederiz. Belki belediye yardım eder. Arkamız yok diye sanayide yer alamadık.” şeklinde konuştu.