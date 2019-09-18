‘Ek tahsisat’ lafta kaldı

Bakanlar Kurulu’nun mevcut sivil hizmet görevlilerinin maaşlarında Temmuz ayından itibaren ek yüzde 15 ‘vardiya tahsisatı’ almaları yönünde ürettiği karar 3 ay geçmesine karşın yürürlüğe girmedi Maliye Bakanı Müsteşarı Cengiz Çoli, kararın uygulama bacağında bir sıkıntı çıktığını bu yüzden artışın yansıtılmadığını belirtirken, iç tüzükte değişiklik gerektiğini anlattı. Çoli: “Tüzük değişikliği yapılacak, bekliyoruz”

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu’nun mevcut sivil hizmet görevlilerinin maaşlarında Temmuz ayından itibaren ek yüzde 15 ‘vardiya tahsisatı’ almaları yönünde ürettiği karar ‘Tüzük değişikliğine’ takıldı.

Maliye Bakanı Müsteşarı Cengiz Çoli, kararın uygulama bacağında bir sıkıntı çıktığını bu yüzden artışın yansıtılmadığını belirtirken, iç tüzükte değişiklik gerektiğini kaydetti.

Temmuza ayında Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamada, mevcut sivil hizmet görevlilerinin çalışma şartlarında da iyileştirme yapılmasını kararlaştırdıklarını duyurmuş, bunun temmuz ayından itibaren devreye gireceğini belirtmişti.

Buna göre, sivil hizmet görevlilerine, temmuz ayından itibaren, aldıklarına ek yüzde 15 vardiya tahsisatı almaları yönünde karar üretmişti.

Bakanlar Kurulu’nun mevcut sivil hizmet görevlilerinin çalışma şartlarında da iyileştirme yapılmasını kararlaştırmasının ardından yaklaşık üç ay geçmesine rağmen hala maaşlara yansıma yapılmadı.

Maliye Bakanı Müsteşarı Cengiz Çoli: “Tüzük değişikliği yapılacak, bekliyoruz”

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Maliye Bakanı Müsteşarı Cengiz Çoli, kararın uygulama bacağında bir sıkıntı çıktığını bu yüzden artışın yansıtılmadığını belirtirken, iç tüzükte değişiklik gerektiğini kaydetti. Personel Dairesi’nin bununla ilgili bir haksızlık yaratmayacak şekilde tüzük değişikliğine gideceğini ifade eden Çoli, çalışanların bu haktan yararlanacağını ifade etti.

Çoli, açıklamasında şunları belirtti:

“Uygulama bacağında bir sıkıntı çıktı. Hukuk dairesi tarafından iç tüzüğü gerekeceği söylendi. Çalışmaları yapılıyor. Polis yasasında bu yasa düzenlenirken sivil hizmet görevlilerine bu yasa tanınmış, yasa bunu tanıyorsa biz karşılarız.

Hem eski yasaya tabi sivil hizmet görevlileri var hem de yeni yasaya tabi sivil hizmet görevlileri var. Eski yasamız asgari ücretin yüzde 15’i kadar vardiya hakkı verirken, yeni yasa brüt maaşlarının yüzde 15’ine kadar bu hakkı veriyor. Buradan anlaşılan, yüzde 15’ine kadar derken yüzde 5 veya 10 da diyebilirsiniz. Yasanın çizdiği üst sınırdır. Yüzde 15’e kadar düzenle diyor. Bununla ilgili personel dairesi ile görüştük. Personel Dairesi bununla ilgili bir haksızlık yaratmayacak şekilde tüzük değişikliğine gidecek ve çalışanlar bu haklarını alacaklar. Mali açıdan bizim ödemelerimizde bir sorun yok ama bunu öderken de adil ve eşit olmamız gerek. Sivil hizmet görevlilerinde yoğun çalışılan yerler veya yoğun çalışma yapmayan yerler olarak birimler var. Adil ve eşit olmamız gerek derken bunu kastediyorum. Yapılan düzenleme yeni haksızlıklar doğurmamalı. Bu çalışmanın uzun süreceğini düşünmüyorum. Personel dairesi ile yeniden görüşeceğiz. Yapılacak olan yasa değil, tüzük değişikliğidir, uzun zaman alacağını düşünmüyorum.”