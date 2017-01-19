İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde “ güvenlik ve garantiler” konusunun ele alındığı 5’li konferans tamamlandı. Mont Pelerin’deki çalışma grupları toplantısında pozisyonlar listelendi.

Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini duyuran Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Dasnışmanı Espen Barth Eide, konferans henüz tamamlanmadığı için tarafların, görüşmenin detaylarının açıklanmaması konusunda anlaştığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığındaki çalışma grubunun temsil ettiği 2 günlük toplantıda, tarafların güvenlik ve garantilerle ilgili pozisyonlarının listelendiği bir çalışma yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Dasnışmanı Espen Barth Eide konu ile ilgili yaptığı açıklamada Kıbrıs Konferansının ikinci oturumunun uzmanların ve yardımcıların katılımıyla 18-19 Ocak tarihinde Mont Pelerin’de gerçekleştiğini kaydetti.

Eide açıklamasında “12 Ocak tarihinde Cenevre’deki yüksek seviyede gerçekleşen görüşmede oluşturulan çalışma grubunun, konferansta güvenlik ve garantilerle ilgili sorunları ve bunları çözmek için gereken enstrümanları tespiti için verilen görevi başarı ile tamamlamış bulunuyor. Görüşmeler olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Katılımcılar konferans henüz tamamlanmadığı için görüşmelerin detaylarının açıklamama konusunda anlaşmıştırlar”ifadelerini kullandı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Ocak’ta ara bölgede bir araya gelerek gelinen aşamayı değerlendirmesi bekleniyor…