EİDE: “5’li zirve olacak”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Cenevre'de basın toplantısı düzenledi, Eide, ‘zor ama mümkün’ dedi, 9’undan 11’ine kadar olan sürecin önemine vurgu yaptı.12 Ocak’ta 5’li konferansın yapılacağını vurgulayan Eıde, “Zor olacak ama mümkün” ifadeleri kullandı.

EİDE’nin açıklamaları şöyle:

“Müzakerelere bugün başladık, müzakereler Kıbrıs’taki görüşmelerin devamı. 19 ayda 5 başlıkta önemli gelişmeler oldu. 9-11 Ocak tarihleri arasında başarılı olursak olacak, 5’li konferans olacak... Bilindiği gibi 3 garantör de katılacak. Tüm başlıklarda bir veya iki çözülmesi gereken konu var.

Son aşamadayız, çözülüp çözülmeyeceğini artık bu birkaç gün içerisinde bileceğiz. Zor olacak ama mümkündür. Sorunların çoğu bile çözülse…

Geriye kalanlar karışık ve duygusal konulardır. İki lider de çok büyük cesaret gösteriyor. Bu son anlaşmaları yapmak hiç de kolay değildir ama mümkündür. İyi niyet olduktan sonra çözülmeyecek sorun yoktur.

9’undan 11’ine kadar olan süreç çok önemlidir. Ama 12’sinde 5’li zirve olmayacak diye bir şey yok… Bu süreç 5’li konferansın derecesini ve kalitesini ortaya çıkacak. 3 gündeki başarı 12’sindeki beklentilere bağlıdır. Bu uluslar arası bir konferans olacak.

Tüm bu aktörlerin bu toplantıda olması gerekir. Garantörlerin yanı sıra AB Temsilcileri de olacak. Müzakerelerin sahibi tamamen Kıbrıslılardır. Biz BM olarak sadece bir ayara gelmelerine olanak sağlıyoruz, müzakereleri yürüten sadece Kıbrıslılardır.

Başarılı olursa Kıbrıslılar için tarihi bir olay olacağı gibi dünyaya da iyi bir mesaj verilecek.”

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“AB destekleyici olarak bulunacak”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide soruları da yanıtladı. ‘Müzakerelerin sahibi tamamen Kıbrıslılar’ diyen Eide’ye ‘Kıbrıs’ta görüşmelere dahil olduklarına ilişkin hatırlatmanın sorulması üzerine, “Türkiye, Yunanistan ve diğer aktörlerle bir araya geldik ancak bizim rolümüz arabuluculuktur” dedi.

AB’nin de konuyla ilgili taraf olduğu için çoklu konferansta yardımcı olma amacıyla yer alacağını ifade eden Eıde, AB’nin, destekleyici olacağını belirtti.

“Finalde Temsiliyet seviyesi yükselecek”

Temsiliyetlere ilişkin soruyu da yanıtlayan Eide, “Garantör ülkeler 5'li konferansta en ÜST seviyede temsil edilecek. 9'undan 11'ine kadar olan sürede neler olacağını Türkiye de Yunanistan da, biz de bekliyoruz.

Eıde’nin açıklamaları şöyle:

“Konular ve 5'li konferans bir biriyle bağlantılı… Güvenlik konusunda iki tarafın hassasiyetlerini göz önünde bulunduran bir çözüm aranıyor… Aktörlerle sürekli bir iletişim halindeyiz. Buna müzakere demek istemiyoruz. Ancak Genel Sekreter de görüşüyor, çok aktivite var.

Ancak bunun adı müzakere değil, müzakere 12’sinde olacak.

Genellikle müzakerelerde temsiliyet en üst seviyede başlamaz, finalinde temsiliyet seviyesi yükselir.”

“Bugün ileriye doğru bir adım atıldığını düşünüyorum”

“Bugün iyi bir çalışma yaptık. Küçük bir çalışma grubu oluşturuldu. Mülkiyetteki sorunları çözmek için ilk tur görüşmeler mülkiyet üzerinde yapıldı, birkaç saate kadar güvenlik ve garantiler üzerine beyin fırtınası yapılacak. Sonra yeniden yönetim konusu görüşülecek, yarın AB konusu ele alınacak.

Pek çok konuda oldukça yakınlaşma var.

İki aşamada çalışıyoruz… Biri siyasi anlaşmadır. Buna paralel olarak anlaşmanın uygulanmasını çalışıyoruz. Program planlanan şekilde devam ediyor.

Bugün ileriye doğru bir adım atıldığını düşünüyorum.

Güvenlik ve garantiler görüşülmesi gereken bir konudur ve 5'li zirve mutlaka olacaktır. Olmama ihtimali söz konusu olamaz. Bundan sonra ne olacağını kimse bilmiyor.

Yine bu hafta yapılan bazı öneriler oldu ama bu henüz üzerinde müzakere yapılmış bir konu değil. Yeni bir çerçeve üzerinden çalışılacak”.

“Dünya Bankası ve IMF’nin ekipleri de bizlerle birlikte bazı çalışıyor”

Eide, çözümün finansmanına ilişkin soruları da yanıtladı, “Dünya Bankası’nın ve IMF’nin de ekipleri bizlerle birlikte bazı çalışmalar yapıyorlar… Henüz varılmamış bir nokta için finansman sağlayabilmek mümkün değil ancak yapılan birçok hazırlık çalışması var ve olumlu gelişmeler olabileceğine inanıyoruz” dedi.