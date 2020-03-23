"Eğitimde aradan dolayı doğacak açık telafi edilecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sokağa çıkma yasağıyla birlikte 6 Nisan’a uzayan eğitimdeki aradan doğacak açığın telafi edilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, gerekmesi halinde öğretim yılı uzatılarak ya da yeni öğretim yılı erken başlatılarak eğitim kayıplarının her türlü telafi edileceğini belirtti.

İlk ve orta öğretimdeki çocukların hiçbir endişesi olmamasını isteyen Çavuşoğlu, 3-4 model üzerinde durulduğunu ve okulların açılma ihtimaline karşılık sürekli takvimler üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Gerekirse öğleden sonraları, gerekirse cumartesileri okula giderek, gerekirse ikinci dönem ara sınavlarını yapmayarak, resmi tatilleri de yapmayarak yeni bir akademik takvim oluşturacağız. Ve çocuklarımız hiçbir şekilde derslerini kaybetmeyecek. Gerekirse öğretim yılı uzayacak.”

Lise son öğrencilerinin durumuna da değinen Çavuşoğlu “Onikinci sınıfların üniversite sınavına ilişkin ‘rekabet edememe’ endişesinin de farkındayız. Türkiye’de 12. sınıflara ve diğer öğrencilere EBA Sistemi ile online bir eğitim verilmeye çalışılıyor. Biz bu eğitimi için tüm çocuklarımızın ÖSYM numaralarını Türkiye’ye ilettik. Orada onikinci sınıflara açılan sistemin bizim öğrencilerimize de açılmasıyla ilgili mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Kolej giriş sınavlarına ilişkin olarak da kimsenin endişe etmemesini isteyen Bakan Çavuşoğlu, okul zilinin tekrar ne zaman çalacağının henüz kestirilemediğini söyledi.