Eğitim' ve 'Maliye'de atama

UBP-HP Hükümetinde üst kademe yöneticilerinde yeni atamalar ve görevden almalar sürüyor. İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu görevinden alındı, yerine Hakkı Başarı atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü atamaları şu şekilde duyurdu:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Şehbal HAMZAOĞULLARI 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü mevkiine Sn.Kerim AKPOLAT 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Elif PEKRİ 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Halis ÜRESİN 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. İlkşen VAROĞLU 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Hakkı Başarı 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Gülşen HOCA 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.