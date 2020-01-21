Mehmetçik Belediyesi, bünyesindeki Çocuk Belediyesi’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için Eğitim Bakanlığı’na eski köy okulu olan ve Köy Kadın Kurusu için kullanılan binanın ortak kullanımı talebinde bulundu, kabul görmeyen bu talep Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin tepkisine yol açtı.

Fehime ALASYA

Mehmetçik Belediyesi, kendi bünyesinde bulunan Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nin faaliyetlerini daha aktif yürütebilmesi için köydeki eski okul binasının ortak kullanımını talep etti. Eğitim Bakanlığı bu talebi “Köy Kadın Kursu binayı kullanıyor, çocuklar için sağlığa zararlı maddeler olabilir” gerekçesiyle reddetti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise köydeki büyük binanın sadece Köy Kadın Kursu için kullanılmasını eleştirdi.

Sarıçizmeli, “Bu bina çok büyük bir bina ve çok amaçlı kullanılmalı” diyerek binanın çeşitli düzenlemeler ile ortak kullanıma uygun hale getirilebilineceğine değindi.

Taleplerine ret cevabı aldıklarını anlatan Sarıçizmeli, Mehmetçik Çocuk Belediyesi Temsilcileri’nin çalışacak bir yeri olmadığını belirtti.

Köyde başka alan bulunmadığını kaydeden Sarıçizmeli, Köy Kadın Kursu ile ilgili haftada iki gün binanın kullanıldığını anlatarak, ortak kullanımın mümkün olabileceğine değindi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli: “Gerekçe olarak köy kadın kursu çalışmalarının olduğu ve vernik kullanıldığı, bunun çocuklara zarar verdiği söylendi. Şimdi ne olacağını bilemiyoruz. Bu bina çok büyük bir bina ve çok amaçlı kullanılmalı. Çocuklarımız hevesli, üretmek istiyorlar ama elimizdeki binaları verimli kullanamıyoruz.”

“Çocuklarımız hevesli, üretmek istiyorlar ama elimizdeki binaları verimli kullanamıyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Başkan Sarıçizmeli, “Gerekçe olarak köy kadın kursu çalışmalarının olduğu ve vernik kullanıldığı, bunun çocuklara zarar verdiği söylendi. Şimdi ne olacağını bilemiyoruz. Çocuklar kendi aralarında etkinlik yapmak istiyor ama kış aylarında sıkıntı yaşıyor. Bu bina çok büyük bir bina ve çok amaçlı kullanılmalı. Dolap yapılır, herkes ayrı eşyasını saklar. Çocuklarımız hevesli, üretmek istiyorlar ama elimizdeki binaları verimli kullanamıyoruz. Kadın kursları hafta da 2 kez faaliyet yapıyor, diğer günlerde bina kapalı kalıyor.

Başka bir mekânımız da yok. Çocukların içinde faaliyet yapabileceği ortam yok. Farklı bir sosyal aktivite alanı için UNDP’ye müracaatımız oldu, burayı geçici olarak kullanalım istedik olmadı, çok üzgünüz.” dedi.

Mehmetçik Belediyesi’nin "Çocuklar Geleceğimizdir" düşüncesinden yola çıkarak, ülkede bir ilke imza atıp Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi'ni kurmuştu. 8 Belediye Meclis üyesi ve 1 Başkandan oluşan Çocuk Belediyesi Meclisi geçtiğimiz yıl resmi olarak hayata geçmişti.