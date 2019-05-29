Efendi: “Erdoğan hakkında birden fazla dava okunacak”

Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, mahkemeye de taşınan Kıb-Tek’te ‘ek mesai’ ödemelerine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu üyesi, Avukat Emre Efendi, Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan aleyhinde başlatılan, şoförü H.İ’ye mevzuatta belirlenen yüzde 25’i aşan ek mesai ödemesine yönelik yürütülen cezai kovuşturmanın tamamlandığını söyledi.

Efendi, Erdoğan hakkında dava okunacağını, ardından da dosyanın Savcılığa gönderilerek, mahkemeye taşınacağını belirtti.

Erdoğan aleyhinde ağır ceza kapsamında birden fazla dava okunacağını da dile getiren Efendi, söz konusu kişinin KIB-TEK’e yeniden müdür olarak atanma, yeni atanacak Yönetim Kurulu’nun ise şikayeti geri çekme ihtimalinin bulunduğuna da değindi.

Efendi, şikayetin geri çekilmesi dahi suçun ortadan kalkmayacağına vurgu yaptı.

Efendi’nin açıklaması şöyle: “Kıb-Tek eski genel müdürü hakkında 4'lü koalisyon döneminde şahsımın polise şikayeti üzerine başlatılan cezai kovuşturma, ben ve mensubu olduğum partim şu anda hükümette olmamamıza ve/veya yönetim kurulu üyesi olmamama karşın dün tamamlanmıştır. 4'lü koalisyon hükümetinin istifasının hemen ertesi günü ben de Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştim. Ancak başlatılan işin takibini hükümette olduğumuz dönemde de bırakmadığım gibi hükümetten ve yönetimden ayrıldıktan sonra da bırakmadım. Belirtmiş olduğum gibi konu polis soruşturması dün tamamlandı. Mesele dava okunup savcılığa gönderilme oradan da mahkemeye taşınma aşamasına gelmiştir. En önemli ve mahkemeye taşınana kadar en fazla zaman alan aşamalardan olan tahkikatın tamamlanmış olması çok önemli bir gelişmedir. Tamamlanan tahkikat neticesinde aleyhinde soruşturma yürütülen şahsa ağır ceza kapsamında birden fazla dava okunacaktır. Böylesi önemli ve ciddi suçlar içeren bir mesele olduğunun altını çizerim.

Aleyhindeki soruşturması tamamlanmış olan bu şahsi yeniden müdür olarak atanma ihtimalini de unutmadım tabi. Bir de yeni atanacak yönetim kurulunun şikayeti geri çekme ihtimalini de. Ancak belirtmek isterim ki şikayeti geri çekilmesi suçu ortadan kaldırmaz.

Bu açıklamayı hem kamuoyuna yansıttığım bu mesele hakkında kamuoyunu bilgilendirmenin vazifem olduğuna inandığımdan hem de soruşturma ve hesap sormak için yanıp tutuşan yeni hükümetin gerçek anlamda kendine mal etmesinden ve bir gün bir televizyon ekranından bunu da biz yaptıydık diye birilerini görmekten duyduğum endişeden ötürü yapma ihtiyacı hissettim.