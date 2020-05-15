Eczaneler ‘yaz mesaisi’ne geçiyor

Eczaneler 18 Mayıs Pazartesi itibarıyla yaz mesaisine geçiyor, buna göre;

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma): 08.00-17:30, Perşembe: 08:00-13:30 (Öğleden sonra kapalı) Cumartesi: 08:00-13:30 saatleri arasında açık olacak.

Eczacılar Birliği, hasta kabullerinin, pandemi döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edeceğini duyururken, nöbet esnasında; ateş, öksürük, hapşırma şikayeti olan ve 60 yaş üzeri hastaların öncelikli olarak kabul edileceğini de belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) kurulduğu günden bugüne kadar meslek yasası dahilinde eczanelerin mesai saatlerini belirleyici mercii olmuştur.

COVID-19 Pandemisi döneminde toplumumuzun ilaca erişiminin ne kadar önemli olduğunun tecrübesi ile ve bilim kurullarımızın pandemi sürecinin henüz sonlanmadığı gerekçesi ile aşağıda belirttiğimiz şekli ile yaz mesaisi saatlerimizi değişme kararı almış bulunuyoruz.

Eczanelerin alışılagelmiş öğle arası uygulamasını, yukarıda da belirttiğimiz pandemi dönemi toplumun eczanelere erişiminin kolaylaştırılması gerekçesi ile tüm bölgelerimizi kapsayacak şekilde kaldırılmıştır.

Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinin değişikliği 81. Sayılı ve 13 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) 18 Mayıs 2020 -13 Eylül 2020 dönemini kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi yaz dönemi mesai saatlerinde değişikliğe gitmiştir;

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için Yaz Dönemi Eczane Çalışma Saatleri;

Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma): 08.00-17:30

Perşembe: 08:00-13:30 (Öğleden sonra kapalı)

Cumartesi: 08:00-13:30

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için Yaz Dönemi Nöbetçi Eczanelerin Hizmet Saatleri;

Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma) : 17:30 – 00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir)

Hafta içi Perşembe: 13:30-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir)

Cumartesi: 13:30-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir)

Pazar: 08:00-00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir)

Mesarya, Karpaz, İskele Bölgeleri Yaz Dönemi Eczane Çalışma Saatleri:

Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma): 08:00-20:00

Hafta sonu (Cumartesi): 08:00-16:00

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatiller : 10:00-16:00