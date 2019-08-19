Duyarsız motosikletliye ceza yağdı
Kaplumbağa Üreme kumsalına motosikletiyle giren duyarsız sürücü, Çevre Dairesi’ne ihbar edildi, 2 asgari ücret ceza aldı.
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Akdeniz Kaplumbağa Üreme kumsalına motosikletiyle girip hız yapan ve kaplumbağaların yumurtlama alanlarına zarar veren kişi, çevrecilerden tepki topladı,
Sahilde bulunan Kaplumbağa koruma cemiyeti proje sorumlusunun video karesine yansıyan olay, Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’nın bilgisine sunuldu.
Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Aktolgalı, kendilerine giden ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, motosiklet sürücüsüne çizelgede belirtilen ve 2 asgari ücrete kadar ifade edilen cezanın uygulandığını kaydetti.
Aktolgalı, “Bize gelen ihbarı hemen değerlendirdik, motor sürücüsüne gerekli cezayı yazdık” dedi.
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