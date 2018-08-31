Düşük zararlarının üreticilere ödendiği duyuruldu

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı; hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler ifade edildi.