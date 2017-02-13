Meltem Sonay

Cumhuriyet Meclisi toplantısında, birçok kişinin ‘Sosyal medyadaki mesajları’ nedeniyle polise ifadeye çağrılması gündem oldu, TDP Milletvekili Zeki Çeler “Bu iş cadı avına döndü” derken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst 17 kişiyi bizzat kendisinin polise şikayet ettiğini açıkladı.

Kemal Dürüst’ün ifadeleri şöyle:

“Sosyal Medyayı kötü kullanmamamız lazım. Karşı tarafı rencide etmeden düşüncelerimizi paylaşmamız gerekiyor. 13 yıllık milletvekiliyim, çok eleştiri aldım ama artık karar verdim, bana, kişiliğime, aileme hakaret eden, etik, ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullananları polise şikayet ediyorum.

Bunu yaptım da, 17 kişiyi ben polise şikayet ettim.

Her önüne gelen Facebook’unu açan başka bir insana sövemez, sövmemelidir. Bununla ilgili bir şikayet de varsa polis de gereğini yapmalıdır.

Benim çocuklarıma kimse hakaret edemez… Yarın da, öbür gün de, daha öbürü gün de yine şikayet ederim. Bana yapılırsa ben yine şikayet edeceğim”.