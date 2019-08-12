Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda Pazar gecesi 21:30 sıralarında meydana gelen motosikletli kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Arda Güven’in hayati tehlikesi hala sürüyor.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen’den edinilen bilgide, Arda Güven’in durumunda henüz bir gelişme olmadığı, hayati tehlikesinin hala sürdüğü öğrenildi.

Pazartesi gecesi 01:00 sıralarında hastaneye sevk edilen Güven’in, yüzünde, kafatasında, kaburgalarında ve bacağında kırıklar var.

Güven’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hayati tehlikesi ise hala devam ediyor, durumunda henüz bir gelişme yok.

Kazada yaralanıp Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yolcu 23 yaşındaki Emre Kaya ise durumu iyi olduğu için imza atarak dün hastaneden ayrılmıştı.

Kaza Polis Bülteni’ne şöyle yansımıştı:

“11.08.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 5-6 kilometreleri arasında, Arda GÜVEN(E-24), yönetimindeki 34 JJ 5092 plakalı motosiklet ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Gönyeli Ağıllar Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arda GÜVEN ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre KAYA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Emre KAYA acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Arda GÜVEN Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”