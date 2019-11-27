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Durakta bekleyen öğrencilere çarptı

Durakta bekleyen öğrencilere çarptı

Gönyeli Çemberi’nde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Gönyeli Çemberi’nde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kayganlaşan zemin nedeniyle savrulan RJ 094 plakalı pick-up araç, durakta bekleyen öğrencilere çarptı.

Yaralı öğrenciler Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıntılar az sonra

 

Fotoğraflar sosyal medya

 

 

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