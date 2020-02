Seçim yasaklarına 1 hafta kala Hükümet’in ‘T İZNİ HAMLESİ’ taksicileri ayağa kaldırdı. 11 kişinin durağının değiştirildiğini ve turistik araçlara da 30 civarı işletme izni verildiğini söyleyen Taksiciler dün Ulaştırma Bakanı’nın kapısına dayandı…

Cuma günü İzin Kurulu’nda alınan karara göre, 8 kişinin Merit Park Hotel’e, 3 kişinin de Lefkoşa Merit’e aktarıldığını belirten Taksiciler, bu durakta zaten 11 kişi olduğunu ve ihtiyaç olmadığını ifade etti. Bu aktarımlarla T izinlerinin değeri de yükseltilmiş oluyor…

Birleşik Taksiciler Birliği, ‘ihtiyaç olmayan duraklara aktarım’ nedeniyle dün Meclis’e giderek, Ulaştırma Bakanı ile görüşme talep etti. YENİDÜZEN’e konuşan taksiciler, “İhtiyacım var mı, yok mu sorulmadan gelip taksici aktarılıyor bunu kabul edemeyiz” dedi.

“Durakta yeriniz var mı diye sorulmadan, ben yaparım olur mantığı ile atamalar yapılıyor. Normalde İzin Kurul’unda bizim bir temsilcimiz vardı, bazı sorunlar nedeniyle ara emri alınmıştı. Bu durumdan faydalanarak keyfi karar alıyorlar” şeklinde konuşan taksiciler, bir taksicinin Lefke’den Doğanköy’e aktarıldığını söyledi.

Üç kişinin de Lefkoşa Merit’e aktarıldığını ekledi.

Dün öğleden sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüşen Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, “Bakan, ‘madem ki bir şikayet var, değerlendirme yaparak aktarımları iptal edeceğim’ diye konuştu, durumun takipçisi olacağız” dedi.

“Ben yaptım, olur mantığı ile atamalar yapılıyor”

Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar, İzin Kurulu’nun taksicilerle görüşmeden, belli duraklara aktarma yaptığını kaydetti.

Son alınan karara göre, 8 kişinin Merit Park’a aktarıldığını belirten Karalar, bu durakta zaten 11 kişi olduğunu ve ihtiyaç olmadığını ifade etti.

“Durakta yeriniz var mı diye sorulmadan, ben yaparım olur mantığı ile atamalar yapılıyor. Normalde İzin Kurul’unda bizim bir temsilcimiz vardı, bazı sorunlar nedeniyle ara emri alınmıştı. Bu durumdan faydalanarak keyfi karar alıyorlar” şeklinde konuştu.

Bir taksicinin Lefke’den Doğanköy’e aktarıldığını söyledi. Üç kişinin de Lefkoşa Merit’e aktarıldığını ekledi.

“Benim bir işletmem var, ihtiyacım var mı, yok mu sorulmadan gelip taksici aktarılıyor. Biz bunu Bakan’la görüştüğümüzde bizimle hemfikirdi. Ancak gelinen nokta bu” dedi.

“Geri adım atılmadıkça peşini bırakmayacağız”

Karalar, kendisinin Merit Park’da durağı olduğunu ve mevcut sayı ile sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Bunun önlemi almadan daha fazla kişi gönderiliyor. Bundan Cuma günü haberimiz oldu, hemen aradık, bugün de (dün) Meclis’e geldik. Geri adım atılmadıkça peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Bu sorunlarının yanı sıra, turistik T izinleri ile ilgili problemler de olduğuna değinen Karalar, eylem yapıldığını hatırlattı. “T izinlerinin verilmemesi taraftarıydık ve düzenlemeler istiyorduk. Turistik araçlar, kendi misafirlerini ücretsiz olarak alıp ülkede gezilecek yerlere götürür. Ancak bunun tam tersi yapılıyor. Cuma günü toplanılıp 40-50 tane turistik taşıma izni veriliyor” diye sitem etti.

“Taksiciler başvurdukları duraklara atanmıyor”

Karalar, duraklara aktarılan taksicilerin de bu durumdan hoşnut olmadığını vurgulayarak, “Ben birkaç arkadaşımızla görüştüm, Kaya Palazzo’ya başvuran kişi Merit Park’a aktarılmış. Onlar da burada çok fazla kişi olduğunu ve geldiklerinde iş bulmakta zorlanacaklarını biliyorlar. Kararlar keyfi veriliyor. Toplantıdan bir gün önce arkadaşım aranarak, ‘sizi başka bir yere aktaracağız, sesinizi çıkartmayın’ dediler” şeklinde konuştu.

“Belediyeden izin alınmadan yapılamaz”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, Belediye ile görüşülmeden de T izni ve aktarmaya yönelik karar alınamayacağını söyledi. Belediyenin ihtiyaç olmadıkça aktarıma izin vermediğini dile getiren Gözay, “İki seneyi aşkın süredir üzerinde çalıştığımız, defalarca toplantı yaptığımız yasamız da hala yürürlüğe geçmedi, bir kenarda bırakıldı” dedi.

Özersay’a eleştiri…

“Muhalefetteyken konuştunuz, şimdi telefonlara bakmıyorsunuz”

Başkan Gözay, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, 2017’de katıldığı bir televizyon programındaki görüşlerine işaret ederek eleştiride bulundu. Gözay, “Muhalefetteyken, ‘taksicilerin çok sorunları var, T izinleri rant olarak kullanılıyor’ diye uzun uzun konuşan Özersay, şimdi telefonlarımızı açmıyor. O zaman öyleydi de, şimdi ne oldu?” dedi.

Özersay, “Ya tanıdıklar, ya akraba, ya partililer diye T izni veriyorlar” demişti…

Özersay, 2017’nin Ekim ayında Kanal T’nin İşin Özü isimli programına konuk olarak, taksicilik sektörü üzerine konuşmuştu. Özersay, “Taksicilerin haklı bazı sıkıntıları var. T izni verilmesi konusunda zemberek yerinden kaçtı artık. Ya tanıdıklar, ya akraba, ya partililer diye T izni veriyorlar. Bu aynı, geçmişte de yaptıkları Sanayi Bölgesi’nde yaptıklarına benziyor. Hiçbir üretimi olmasa da, rant olarak verdiler. Şimdi benzerini Turistik taşıma izinlerinde veriyorlar. Bunun bir mevzuatı var, rehberle birlikte, turistik açıdan taşımacılık yapabilirsin. Ama bu neye döndü? Havaalanı taşımacılığına… Ortada rehber de yok… Üstelik ruhsatlarda da değişiklik yapılarak, çünkü güneye geçebilmesi için otobüs olmaması gerek, koltuk sayısı da buna göre revize edildi. Havaalanlarına taşımacılığa döndü… Bu taksicilikte pastayı böldü.” demişti.

Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu:

“Benim durağımda 25 çalışan varken, sen oraya 5 kişi daha gönderiyorsun…”

“Biz kesinlikle, turistik T izinleri verilmesini artık istemiyoruz. Bunun yanı sıra durak aktarımı yapıldığında, mutlaka başkanların, kaymakamlığın ve polisin izni alınması lazım. Benim durağımda 25 çalışan varken, bu insanlar zar zor geçinir, evine ekmek parası götüremezken sen oraya 5 kişi daha gönderiyorsun… Başkana danışmadan böyle bir şey olmamalı. Taksilere iPad getirilecek denildi, mali sıkıntıları yanı sıra bir de çilesini çektik. Bir sektörün birliği varsa, sektörle ilgili kararlar alınırken neden danışılmıyor? 2700 TL para verdiğimiz taksimetreler ne olacak? Bunların düşünülmesi gerekir…”

Taksici Yakup Şengün:

“Biz zaten zar zor idare ederken, işlerimiz şimdi yarı yarıya düşecek”

“Şu anda bizim durağımızda 11 çalışan var. Kimseye danışılmadan 8 kişi daha atandı. Biz zaten zar zor idare ederken, işlerimiz şimdi yarı yarıya düşecek. Böyle saçma bir durum olamaz. Ki gelecek kişilerin de bunu istediğini düşünmüyorum. Çünkü onlar da, sayı arttıkça iş imkanının daralacağını biliyor”

Çatalköy Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Ercan:

“Yasamızın bir an önce revize olup, korsan taşımaya yönelik yaptırım sağlaması gerekir”

“Biz öncelikle ehliyet yasasının bir an önce geçmesini istiyoruz. Ülkede taksicilik sektörünü önde götüren turizm sektörüdür. Ancak korsan taksicilik, sektörümüzü artık iş yapamaz hale getirdi. İki seneyi fazladır bunun mücadelesini veriyoruz ancak otel ve gazinoların kendi arabalarını çoğaltması ile iyice iş görmez olduk. Turistik T izni de bir korsan taşımadır, ücretli yolcu taşıyamaz ve rehbersiz yola çıkamaz. Sektör her geçen gün sıfır noktasına geldi. Yasamızın bir an önce revize olup, korsan taşımaya yönelik yaptırım sağlaması gerekir”