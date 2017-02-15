Ayşe GÜLER

UBP-DP Azınlık Hükümeti, her Bakanlar Kurulu toplantısında ‘İstisnai Olarak Yurttaşlığa Alınma’ maddesi altında yurttaşlık dağıtımına devam ediyor.

Vatandaşlığa alım, Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddeleri kapsamında gerçekleşiyor.

10 Şubat tarihli Resmi Gazete’ye göre aralarında Türkiye’nin sevilen sanatçılarından, Colony Otel’de sahne alan Argun Korhan Saygıner’in de bulunduğu 13 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.

Böylelikle son 6 aylık sürede, 83’ü koşullu 61’i koşulsuz olmak üzere toplamda 144 kişi Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC yurttaşı yapılmış oldu.

SANATÇI KORHAN SAYGINER DAHİL 13 YENİ YURTTAŞ!... 10 Şubat tarihli Resmi Gazete’ye göre aralarında Türkiye’nin sevilen sanatçılarından, Colony Otel’de sahne alan Argun Korhan Saygıner’in de bulunduğu 13 kişi KKTC yurttaşlığına alındı. Karara göre yurttaşlıkların 12’si Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesinin (1)’nci fıkrasının (c)bendi, 1 tanesi de Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesinin (1)’nci fıkrasının (b)bendi uyarınca yapıldı.

‘Gerekçe’ açıklanmıyor



İyi İdare Yasası kapsamında 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddeleri altında yurttaşlığa alınan kişilerin ‘GEREKÇELERİNİN’ açıklanması gerekiyor.

Ancak, Bakanlar Kurulu ‘istisnai’ ya da ‘zorunlu’ yurttaşlar için bugüne kadar hiçbir gerekçe açıklamadı.

Bunu yanı sıra İçişleri Bakanlığı onayı ile yurttaş yapılan kişilerin sayısı ise net olarak bilinmiyor, toplam sayısı konusunda resmi bir açıklama yapılmıyor.

İkamet koşulu yok!

Kamuoyunda tartışmalara neden olan, yargıdan da geri dönen ‘istisnai yurttaşlık’ kararlarında ikamet koşullu aranmıyor, ülkede yıllardır çalışan ya da ikamet eden isimler dışında tek gün ikamet şartı aranmadan yeni isimler Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC yurttaşlığına alınıyor.

Her Bakanlar Kurulu’nda onlarca kişi istisnai madde altında KKTC yurttaşlığı alırken, ‘Yeni Yurttaşlık Yasası’ ise hükümet tarafından gündeme getirilmiyor.

Yasa ne diyor?

9 (1)(B) maddesi; Kıbrıs’ın kuzeyinde sanayi, ticaret, turizm, sosyal ve ekonomik alanlarda yatırım yapmış olan veya bilim, teknik, siyaset veya kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişilerin yurttaşlığa alınmasına işaret ediyor.

Aynı maddenin (C ) maddesi ise yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zorunlu görülenleri kapsıyor.

Bakanlık onayı ile yapılanların sayısı MUAMMA!

İçişleri Bakanlığı onayı ile yurttaş yapılan kişilerin sayısı ise net olarak açıklanmazken,her gün bakanlığın koridorları yurttaş olmak için bekleyen ‘KKTC vatandaşı adayı’ onlarca kişi ile dolup, taşıyor.

Yurttaşlığa alım için işlemlerini yaptırmak isteyen birçok vatandaş adayı saatlerce kuyruklarda bekliyor.

Bu konudaki son açıklamayı YENİDÜZEN’e yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, 2016 yılı Nisan ve Ağustos ayları arasındaki 5 aylık dönemde evlilikler ve çalışma izni yoluyla 433 kişiye vatandaşlık verildiğini belirmişti.

SON 6 AYDA 144 ‘ÖZEL’ YURTTAŞ!... Son 6 aylık sürede, sadece ‘Bakanlar Kurulu’ kararı ile

144 kişi KKTC yurttaşı yapılmış oldu. ‘İstisnai’ ya da ‘zorunlu’ yurttaşlarda ikamet koşulu aranmıyor!

13 yeni yurttaş daha!

Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında Türkiye’nin sevilen sanatçılarından, Colony Otel’de sahne alan Argun Korhan Saygıner’in de bulunduğu 13 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.

10 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre yurttaşlıkların 12’si Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesinin (1)’nci fıkrasının (c)bendi, 1 tanesi de Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesinin (1)’nci fıkrasının (b)bendi uyarınca yapıldı.

Yurttaşlıklara alınan kişiler şöyle: 1997 Antakya doğumlu Nurullah Uslu, 1985 Ardino doğumlu Shengyul Molla, 1980 Adana doğumlu Yusuf Yenidoğanay, 1980 Mersin doğumlu Sevil Başer, 1976 doğumlu Argun Korhan Saygıner, 1974 Besni doğumlu Ahmet Gürbüz, 1973 Berlin doğumlu Ertuğrul Bülbül, 1980 Ankara doğumlu Orçun Arslan, 1966 Antakya doğumlu Hasan Gövgöv, 1974 Altınözü doğumlu Ahmet Bayraktar, 1943 Alacahacı doğumlu Hasan Karagenç, 1980 Mersin doğumlu Serdar Aşkaroğlu, 1979 Başören-Gürün doğumlu Abdullah Kürklü



CTP, İyi İdare Yasası’na vurgu yapmıştı!

“Gerekçe” açıklanmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP-DP azınlık hükümetinin göreve geldiği günden itibaren, Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Ocak tarihine kadar 198 kişiye vatandaşlık verdiğini açıklamış, verilen vatandaşlıkların hukuka aykırı olduğuna vurgu yapmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınan 198 kişinin 182’sininYasa’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendine dayanılarak verildiği belirtilmişti.

İyi İdare Yasası kapsamında 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddeleri altında yurttaşlığa alınan kişilerin ‘GEREKÇELERİNİN’ açıklanması gerekiyor. Ancak, Bakanlar Kurulu ‘istisnai’ ya da ‘zorunlu’ yurttaşlar için bugüne kadar hiçbir gerekçe açıklamadı.

Öte yandan bu hükmün ‘yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca ZORUNLU GÖRÜLENLER’in vatandaşlığa alınmasını düzenlediği, İyi İdare Yasası’na göre gerekçesiz idari işlem yapılması hukuka aykırı olmasına karşın, bu işlemlerin hiçbirinde yurttaşlığa alınan kişinin yurttaşlığa alınmasının Bakanlar Kurulu’nca neden ‘zorunlu görüldüğü’nün gerekçesinin belirtilmediği de ifade edilmişti.

9.maddenin (1)’inci fıkrasın (B) bendi:

‘Olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişilerin’ yurttaşlığa alınması

Bununla birlikte 16 kişinin de Yasa’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendine dayanılarak yurttaş yapıldığı, bu maddenin KKTC’ye ‘olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişiler’in yurttaşlığa alınmasını düzenlediğine vurgu yapılmıştı.

Yurttaşlığa alınan kişilerin hangi “olağanüstü hizmetleri” yapmış veya yapacak olduklarının da gerekçesinin İyi İdare Yasası’na göre açıklanma gerektiği ancak Bakanlar Kurulu kararlarında bu gerekçelerin olmadığına dikkat çekilmişti.