Dünyanın İlk Sanal Müzik Grubu ‘Gorillaz’

Ersin Kaşif

Gorillaz, İngiliz müzik grubu Blur'un solisti Damon Albarn ile Tank Girl gibi çizgi romanların yaratıcısı Jamie Hewlett'in önderliğinde kurulmuş olan dünyanın ilk sanal müzik grubu. Grup ilk albümlerini 2001 yılında çıkarmış ve bu albüm Dünya çapında 6 milyon kopya satarak Guinness Rekorlar Kitabi'na "En Çok Satan sanal Müzik Albümü" adıyla girmiştir. İkinci albümleri Demon Days'i de 2005 yılında piyasaya çıkaran Gorillaz, albümde yer alan "Feel Good Inc." şarkısıyla Grammy Ödülü almıştır.

GRUP ÜYELERİ GERÇEK YÜZLERİNİ ASLA GÖSTERMİYORLAR

Konserlerini gölgelerin arkasından sadece silüetleri gözükecek şekilde düzenledikleri bir ışık gösterisi eşliğinde yaparlar. 2005 yılında MTV Avrupa Müzik ödüllerinde hologram tekniğini kullanarak yaptıkları 3 boyutlu konserle tüm dünyanın takdirini kazanmıştır ve bu zamandan sonra birkaç konserini daha bu teknikle yapmışlardır. 2006'nın son çeyreğinde sadece iki albümleri olmasına rağmen dağıldığını açıklayan grup, 2010 Mart ayında çıkardıkları single ve albümleriyle yeniden müzik dünyasına dönmüş, videoları ilk çıkışta 900.000 kez izlenmiş ve U2 gibi birçok ünlünün elindeki rekorunu egale etmiştir. 5 Mart 2001 yılında yayınladıkları ve Clint Eastwood'a karşı eleştiriler taşıyan "Clint Eastwood" adlı singleları "Yılın En İyi Single Şarkısı" ödülünü almıştır. 25 Haziran 2001'de çıkardıkları "19/2000" adlı singleları ise Dünya müzik listelerine bir numaradan giriş yapmış ve büyük ilgi görmüştür. Bunun sonucunda EA Games ile yapılan bir anlaşma ile 19/2000, FIFA 2002'nin resmî müziği olarak seçilmiştir ve aynı sene "En İyi Oyun Müziği" dalında ödül kazanmıştır. 22 Kasım 2001'de çıkardıkları "Rock The House" ve 7 Aralık 2001'de çıkardıkları "911" adlı singleları ile 2001 yılını kapatan Gorillaz bir anda Dünya'nin en iyi grupları arasındaki yerini almıştır. Öyle ki 2001 yılının başında neredeyse sayılı bir kitle tarafından tanınan bir grupken, sene sonuna gelindiğinde dünyanın her tarafında büyük hayran kitleleri olan bir grup haline gelmişlerdi. 2005 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde geceye davetli olarak katılan Gorillaz sahnede yıllarca unutulmayacak bir gösteriye imza attı. Hologram tekniğini kullanarak Gorillaz karakterlerini 3D şeklinde yansıtarak canlı müzik yaptılar. Ardından 2006 Grammy Müzik Ödülleri'nde de Madonna ile birlikte aynı sahneyi paylaşayarak hologram konseri yaptılar. Son olarak 2017’de Humanz’ı yayımlayan grubun yeni albümü, Snoop Dogg düeti Hollywood ve henüz turnedeyken izleyicinin beğenisine sunulan Idaho gibi parçalarıyla arşivlik albümler arasında yerini aldı. Dediğimiz gibi, Art pop, elektronik, trip hop ve hip-hop gibi farklı türlerden aldığı ilhamı iliklerinizde hissedeceğiniz müthiş bir müzikal ziyafet için, Gorillaz dinlemeye ne dersiniz?