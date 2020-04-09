Dünya genelinde ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Dünya genelinde 90 binden fazla can kaybına neden olan Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu.

Dünyada can kaybı 91 bin, vaka sayısı ise 1 milyon 539 bin

Türkiye'de 908 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 42 bin 282'ye çıktı

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi

Avrupa'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Yoğun bakımdaki İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumunun iyiye gittiği açıklandı

ABD'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bini aştı

FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, 1-18 Eylül 2022 tarihine erteledi

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

UEFA, EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor

UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.

İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini belirtti.

Maç takvimi hakkında kesinleşmiş bir durum olmadığını kaydeden UEFA yetkilisi, "Ev sahibi şehirlerle sürekli iletişim halindeyiz. Fikstürle ilgili de önümüzdeki süreçte duyuru yapılacak." ifadelerini kullandı.

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 96 bin 877'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 143 bin 626'ya ulaştığını belirtti.

Angelo Borelli, iyileşenlerin sayısının ise bugün 1979'luk artışla 28 bin 470'e yükseldiğini kaydetti.

Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısındaki düşüşün art arda 5 gündür sürdüğünü belirtti.

Locatelli, ülkede bir süredir sayıların düşmesiyle gündeme gelen normale dönüş konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini, çünkü virüsün ikinci yayılma dalgasıyla karşılaşma riskleri olduğunu söyledi.

Ülke genelinde bugüne kadar toplam 853 bin 369 test yapıldığı bildirildi.

Fransa salgının bütçeye maliyetinin 100 milyar euroyu bulacağını açıkladı

Fransa'da hükümet koronavirüs salgının ekonomik maliyetiyle ilgili hesaplamasını iki kattan fazla artırarak 100 milyar euroya çıkardı.

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Les Echos gazetesine yaptığı açıklamada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmesi beklenen en derin durgunluk nedeniyle hazırlanan paketlerin maliyetinin daha önce hesaplanan 45 milyar euronun çok üzerine çıkacağını söyledi.

Le Maire kriz paketinin maliyetinin 100 milyar euroyla Milli gelirin yüzde 4'ünün üzerine çıkacağını belirtti. Le Maire güncellenmiş hesapların önümüzdeki hafta sunulacağını ama bu rakamların da zaman içerisinde değişebileceğini vurguladı.

Le Maire ekonominin de bu yıl yüzde 6 küçüleceğinin tahmin edildiğini belirtti.

New York'da son bir günde 799 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde ölü sayısındaki artış yeni bir rekor kırdı fakat hastanelere girişi yapılan hasta sayısı düştü.

Eyalet Valisi Andrew Cuomo son bir gün içerisinde 799 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısının 7 bini aştığını açıkladı.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen eyaletinde vaka sayısı 149 bin 300 olurken hastaneye girişleri yapılan hastaların üçte ikisi taburcu edildi.

Öte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının daha fazla olabileceğini çünkü son haftalarda evde ölümlerde görülen artışın büyük ihtimalle Covid-19'dan kaynaklandığını vurguladı.