Dünya Gençliğinin Tutkusu ‘Twenty One Pilots’

Ersin Kaşif

Bu hafta Grammy ödüllü bir grubumuz bizlerle. Columbus, Ohio'da kurulmuş Amerikalı müzik ikilisi. Grup 2009 yılında Tyler Joseph ve grubun eski üyeleri Nick Thomas ile Chris Salih tarafından kuruldu. Nick ve Chris gruptan 2011 yılından ayrılınca ikilinin yerine baterist Josh Dun gruba katıldı. Grup çeşitli konserler ve yayınlanan şarkılardan sonra 2010'lu yılların ortalarında ün kazandı. 2012 yılında Fueled by Ramen adlı kayıt şirketiyle anlaşma imzalamadan önce resmi olmayan iki albüm yayınladılar. 2009'da "Twenty One Pilots", 2011'de "Regional at Best" albümü çıktı. 2013 yılında kayıt şirketiyle birlikte çıkardıkları ilk-büyük albümleri olan "Vessel"albümü yayınlandı. 17 Mayıs 2015 tarihinde ise yine aynı kayıt şirketi aracılığıyla "Blurryface" albümü çıktı.

TWENTY ONE PİLOTS MÜZİK TARZI VE ETKİSİ

Twenty One Pilots, piyanonun (bazen elektronik klavye veya keytar), baterinin (bazen elektronik davul karışımı), vokallerin ve bazen de ukulele'nin karışımı. Grubun şarkıları genelde şiirsel temelli (şarkılar Tyler Joseph ve Josh Dun tarafından yazılıyor). Joseph şiirlerin çok uzun olduğunu belirtmiş, bu yüzden sözleri sığdırabilmek için rap yapması gerektiğini söylemiştir. Çoğu hayran onların müzik türünü "Şizofrenik Pop" (ayrıca Şizoid pop olarak da bilinir) olarak nitelendirdi. Pop'un gayri resmi bir alt türü. Şarkılarının çoğu Hristiyan teolojisine imalar ve tanrı hakkında mesajlar içeriyor. Grubun üyeleri Hristiyandır fakat Twenty One Pilots Hristiyan bir grup olarak kabul edilmez. Birçok insan grubun logosunun ne anlama geldiğini merak eder. Tyler Joseph grubun logosunun anlamını şöyle açıklıyor:

“Benim için amacın anlamı, bir şeyler oluşturmaktır, şarkı sözleri yazmak, resim çizmek, fotoğraf ya da müzik ya da tiyatroyla sanat yoluyla kendini ifade etmektir, ya da her neyse. Bu sanatsal olmak zorunda değil ama eğer bir şey oluşturursan ve bunun anlamını sadece sen biliyorsan, bu senin için bir amacın başlangıcı. Odanda tek başına hayatta kalıp kalmayacağına karar verirken, kendine şunu söyleyebilirsin; "Muhtemelen hayatta kalmalıyım çünkü o şeyin anlamını bilen sadece benim." Yani bu logo insanlara bir şeyler oluşturmaları için bir teşvik. Anlamı bu."