Coronavirüs salgını, bu yaz yapılması planlanan düğünleri olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle, birçok çift düğününü Eylül veya Ekim ayına erteledi, kimileri ise düğün hayalini 2021 yılına bıraktı. YENİDÜZEN’e konuşan bazı düğün salonu işletmecileri, bu yıl düğünlerin önceki yıllara oranla büyük oranla azaldığını dile getirdi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi gören Coronavirüs (Covid-19) salgını, bu yaz sezonunda yapılması planlanan düğünleri olumsuz etkiledi.

Ülkemizde özellikle Mayıs ile Eylül ayları arasında yoğunluk yaşanan düğünlerde, bu yıl ciddi bir azalma yaşandı. Birçok düğün sahibi düğününü bu yıl içerisinde ileri bir tarihe ertelerken, bazı düğün sahibi de düğününü gelecek yaz yapmaya karar verdi.

1 Temmuz için onay çıkmıştı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda birçok eğlence yeri gibi, düğün salonları da kapanmış, düğün yapmak yasaklanmıştı. Süreç sonunda yeniden normalleşme için kademe kademe açılımlar yapan Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz itibariyle düğün yapılması konusunda karar kılmış ve düğünler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştı.

Erteleyen çok, düğününü yapan az…

Geçmiş yıllarda özellikle Mayıs ile Eylül ayları arasında yoğunlukla yapılan düğünler, bu yıl salgın nedeniyle 1 Temmuz tarihinden itibaren gerçekleşmeye başladı. Yaz aylarında haftanın 3-4 gecesi, tüm bölgelerde yoğunlukla yapılan düğünler, bu yaz yok.

Düğün salonu yetkilileri, 1 Temmuz’dan bu yana 13 gündür ‘çok az sayıda’ düğün yapıldığını belirtiyor.

Düğün salonu sahipleri ne dedi?

Lefkoşa, Girne, Mağusa, Gönyeli ve Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bazı düğün salonları yetkilileri düğünler konusunda YENİDÜZEN’e bilgiler vererek, düğünlerde bu yıl inanılmaz bir düşüş olduğunu söylüyor.

The Elysium Park Direktrörü Ağınlı:

“Düğünlerde yarı yarıya düşüş var”

The Elysium Park Direktörü Çağla Ağınlı, düğün salonlarında bu yıl şu ana kadar 4 düğün yapıldığını belirtti. Düğün sahiplerinin bir kısmının düğünlerini iptal ettiğini aktaran Ağınlı, bir kısmının da ileri bir tarihe ertelediğini söyledi. The Elysium Park direktörü Ağınlı, bu yıl düğünlerde yarı yarıya düşüş olduğunu da sözlerine ekledi.

Hidden Garden Sahibi Ertaç:

“Önemli bir düşüş var”

Hidden Garden sahibi İsmet Ertaç, şu ana kadar 5 düğün yaptıklarını belirterek, düğünlerde önemli bir düşüş olduğunu söyledi.

Normal şartlarda Mayıs ayında 12, Haziran ayında da 20’nin üstünde düğün yapılması planlandığını aktaran Ertaç, bu düğünlerin bir kısmının, ileri bir tarihe atıldığını, bir kısmının da gelecek yıla ertelendiğini kaydetti. Temmuz ayı içerisinde Hidden Garden’da 4 düğünün daha yapılacağından bahseden İsmet Ertaç, Ağustos ayında şu an için 15 civarı düğünün olduğunu ama düğün sahiplerinin kendilerini arayıp, düğünleri konusunda karar değiştirebildiğini dile getirdi.

Arkın Palm Beach Hotel Halkla İlişkiler Müdür Koreli:

“Düğünlerimiz Eylül-Ekim’e ertelendi”

Arkın Palm Beach Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Yeşim Koreli, Şu ana kadar 1 düğün yaptıklarını aktardı. Şu ana kadar bir düğün iptali söz konusu olmadığını belirten Koreli, Haziran ve Temmuz ayında yapılması planlanan düğünlerin Eylül ve Ekim ayında yapılacağını ifade etti.

The Korineum Golf & Beach Resort Satış Pazarlama Müdürü Karademir:

“Şu ana kadar hiç düğünümüz olmadı”

The Korineum Golf & Beach Resort Satış Pazarlama Müdürü Fulya Karademir, otellerinde şu ana kadar bir düğün olmadığını dile getirdi. Temmuz ayında hiç düğünleri olmayacağını kaydeden Karademir, kimi düğünün bu sezon Eylül ayına, kimi düğünün de 2021 yılına ertelendiğini belirtti.

Dome Hotel yetkilisi Demiral:

“Düğünlerimizin %85’i ertelendi”

Dome Hotel yetkilisi Tolga Demiral, bu yıl yapılması planlanan düğünlerin %85’inin ertelendiğini, düğün sahiplerinin bir kısmının Ağustos ayında düğününü gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti. Demiral, birçok düğün sahibinin düğününü 2021 yazına ertelediğini ifade etti.

Diamond Hall Düğün Salonu Direktörü Erkol:

“Şu ana kadar hiç düğün yapmadık”

Güzelyurt’ta bulunan Diamond Hall Düğün Salonu’nun direktörü Niyazi Erkol, bu yıl hiç düğün yapmadıklarını dile getirerek, yapılması planlanan 30 düğünün büyük bir bölümünün gelecek sezona ertelendiğini dile getirdi. Niyazi Erkol, şu an için 1 tane Temmuz, 1 tane Ağustos, 2 tane de Ekim ayında düğünleri olduğunu da belirtti.

Le Chateau Romance Direktörü Gönelli:

“Sadece 3 düğün yapabildik”

Le Chateau Romance direktörü Serhan Gönelli, bu yaz 30 düğün yapmayı planladıklarını, ancak şu ana kadar 3 düğün yapabildiklerini söyledi. Geçen yıl da 30 düğün civarında düğün gerçekleştirdiklerini belirten Gönelli, düğün sahiplerinin bu yıl kimisinin düğününü iptal ettiğini, kimisinin de gelecek yıla ertelediğini sözlerine ekledi.

Lions Garden Düğün Salonu direktörü Uçar:

“Düğünlerin %60’ı iptal oldu”

Mağusa’da faaliyet gösteren Lions Garden Düğün Salonu direktörü Tarkan Uçar, şu ana kadar hiç düğün yapmadıklarını belirterek, bu sezonda 14 düğün yapacaklarını dile getirdi. Bu yıl yapılması planlanan düğünlerin %60’ının olmayacağını belirten Uçar, Ağustos ayında 5, Eylül ayında 7, Ekim ayında da 2 düğün yapacaklarını ifade etti.

Düğün salonlarında, sosyal mesafe kuralı konusunda gerekli tedbirler alınması dikkat çekti.