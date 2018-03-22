Düğüm rövanşta çözülecek: 1-1

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Hüseyin Özaşık, Ömer Doğru

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Berkem Nurdal (Dk.46 Sercan Çoban), Mehmet Kaygısız (Dk.56 Yusuf Özbahar), Uğur Gök, Hüseyin Sadıklar, Turgut K. Çoban, Bayram Anday, Konan Malon, Hüseyin Adal (Dk.71 Tuğrul), Franck Mbargh, Arsene Luboya

CİHANGİR: Raif Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut, Salih Say, Mikail Sivri, Ozotite Smart, Quincy Osei, Chinonso Offor, Fırat Ersalan, Musa Şanlıer (Dk.81 Doğan), Çağlar Toklu

GOLLER: Dk. 85 Arsene Luboya (K.Kaymaklı), Dk.58 Offor (Cihangir)

KIRMIZI KART: Dk.66 Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarı finalde eşleşen Küçük Kaymaklı ve Cihangir, dün ilk maçını oynadı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0’lık eşitlikle sona ererken 58’inci dakikada Offor’un golüyle konuk ekip Cihangir 1-0 öne geçti. Bu golden sonraki dakikalarda önemli pozisyonlar kaçıran Cihangir, 85’inci dakikada kalesinde golü görmekten kurtulamadı. O dakikada ceza sahasına yapılan ortada yükselip kafa vuruşunu yapan ve topu ağlara gönderen yabancı oyuncu Arsene Luboya oldu. Karşılaşmada başka gol olmazken, maç da 1-1’lik eşitlikle bitti.

Kaymaklı maçı 10 kişi tamamladı

Mücadelenin 66’ncı dakikasında Küçük Kaymaklı’nın tecrübeli oyuncusu Hüseyin Sadıklar, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip, oyunun kalan bölümlerini 1 kişi eksik mücadele etmek durumunda kaldı. Karşılaşmanın 35’inci dakikasında ise Küçük Kaymaklı teknik direktörü Mehmetali Özgürgün hakem Kerem Eran tarafından oyun alanının dışına gönderildi.