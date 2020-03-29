Dr. Erdoğmuş: “Temastan kastımız 15 dakika boyunca hasta kişi ile 1 metreden yakın temastır”

Burhan Nalbaltoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş, “Bir sokaktan enfekte bir kişi geçmişse tüm sokağın enfekte olma ihtimali yoktur” diyerek, yanlış bir algıyı düzeltti, “Temastan kastımız 15 dakika boyunca hasta kişi ile 1 metreden yakın temastır” dedi.

Umutlandıran mesajlar

Dr. Zafer Erdoğmuş, ülkedeki “felaket algısını” da yadırgadı, umutlandıran mesajlar verdi.

“Dünyanın herhangi bir yerinde; COVID-19’a karşı ülkesinde bu kadar erken önlemler alınıp ve insanların çoğunun bu önlemlere uyduğu, hastaların ve temaslılarının bu kadar yakın takip edilip tarandığı, vaka sayısının da bu kadar kontrollü olduğu bir başka bir ülke varmıdır acaba, tüm bunlara rağmen insanları bu kadar marazi olsun?”

Dr. Erdoğmuş ne dedi?

“Hem toplumun % 60 ‘ ı zaman içinde enfekte olacak ve immünite gelişecek diyorlar, sonra da günlük pozitif çıkan 3-4 vakaya tahammül edemeyip felaket söylemlerinde bulunuyorlar. Olayın tam merkezinde olmasam ben dahi inanacağım bu felaket söylemlerine.”

“Evinde oturmuş”

“Virüs Lapta’da ortaya çıktı evet ama temaslıları tarandı ve çok fazla pozitif vaka yok. Aile bireyleri hariç vaka yok hatta, sonsuz teşekkür o vakaya ki evinde oturmuş ve yaymamış virüsü.”

Temaslı ne demek?

“Temaslı ne demek buna da değinmek istiyorum? Bir sokaktan enfekte bir kişi geçmişse tüm sokağın enfekte olma ihtimali yoktur, artık bilimsel davranalım, temastan kastımız yakın temastır. O da uzun süre vakit geçirilen aile bireyleri ve çok sık görüşülen dostlar arkadaşlardır... Temastan kastımız 15 dakika boyunca hasta kişi ile 1 metreden yakın temastır. Asemptomatik bireyler asla hastalığı aktif kişiler kadar bulaştırmaz.

“İnsanlara doğru ulaşalım”

“Bir kişi 300-400 kişiyi enfekte edecek diyorlar, şu ana kadar ulaştığımız rakam belli, lütfen artık insanlara doğru şekilde ulaşalım! 100 yıl önce dünyamızın yaşadığı İspanyol gribini kontrol altına almak 18 ay sürmüş, 50 milyon kişi hayatını kaybetmiş. Görünen o ki COVID-19 için önlemler alınmasaydı çok daha fazla ölümler olacaktı, geçmişten örnekleri var.”

“Yaşam tarzımız değişecek”

“Her ülke kendine göre önlemlerini er veya geç aldı ve onun faturasını ödüyor şu anda. Geç alanlar ne hastalığı ne de ölümleri kontrol etmekte yeterli değil hepimiz izliyoruz, yaşıyoruz. Dünyanın maruz kaldığı bu salgını kontrol etmek ayları alacaktır, o zaman önlem değil yaşam tarzlarımızı değişmemiz gerekecek farkında mısınız?”