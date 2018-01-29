DP'den 4'lü koalisyona yeşil ışık

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, PM kararını sosyal medya üzerinden de paylaştı. Denktaş: Bu akşam tüm ülkemiz ve halkımız için çok önemli bir karar aldık. Bu kararı alırken, bu ülkede siyasal kutuplaşmadan değil, toplumsal birlik ve beraberlikten yana taraf olduk. Ayrımcılıktan yana değil, herkes için daha iyi bir ülke yaratabilmekten yana taraf olduk. Önümüzdeki seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman diğer tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı. Ancak biz bunları seçmedik. Biz Demokrat Parti’nin özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik duruşunu, bu devletin itibarının yeniden yükseltilmesini, halkımızın geleceğini ve refahını seçtik biz... Daha fazla özgürlük daha fazla demokrasi daha fazla insan hakları için çalışmaya devam edeceğiz. Dört partili koalisyonun ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim...

SAAT: 19.40

DP’nin Genişletilmiş Parti Meclisi, bu akşam yaptığı toplantıda 15’e karşı 67 oyla dörtlü koalisyon kurulması kararı aldı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, kararın alınmasından sonra basına yaptığı açıklamada, “Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk, bir tarafta daha fazla bakanlık ve imkan vardı. Ama özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir rejimin yeniden yükseltilmesini seçtik” dedi.

Denktaş, yeni koalisyonun “icra hükümeti” olacağını vurguladı.

Serdar Denktaş: Dün itibarıyla her iki taraftan da öneri aldık. Bugün sabahtan itibaren ilçelerimiz ayrı ayrı kendi görüşlerini aktardı. Bu akşam da PM toplanarak seçenekleri değerlendirdi ve bir sonuca vardı.

Bu akşam hem ülkemiz hem halkımız için çok önemli bir karar alındı. Siyasal kutuplaşmadan değil, toplumsal birlikten yana taraf olduk. Vaat edilen daha fazla imkan vardı ancak partimiz bunu seçmedi.

4 partili koalisyonun ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

UBP'nin teklifi: İki bakanlık olursa altı dolu dolu, Vakıflar İdaresi, AB Koordinasyon Ofisi gibi kurumlar vardı. 3 Bakanlık istersek ya Eğitim ya da Dışişleri vardı. Şu anda Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı vardır. DP'de Ekonomik Protokol'da koordine Maliye Bakanlığı'nda olacak, 4'lü koalisyonda bu konuda sıkıntı olmaz.

Oy kullananların % 54'ü temsil eden bir hükümet kuruyoruz.

Bu hükümet Kıbrıs sorunuyla ilgili olmayacak, içle ilgili olacak. Bu hükümet icraat hükümeti olacak. Uyum içerisinde çalışırsak inşallah 5 yıl gidecek.

SAAT: 18.00

Demokrat Parti’nin, hem “4 koalisyonu” hem de Ulusal Birlik Partisi’nin kendilerine sunduğu öneriyi tartışacağı genişletilmiş parti meclisi toplandı.

Genişletilmiş parti meclisinde 113 üye bulunuyor. Elde edilen bilgiye göre, 76 üye oy kullanacak, PM üyeleri görüş verebilecek. Bu arada milletvekili olmaması nedeniyle PM üyesi olan Mustafa Arabacıoğlu’nun PM üyeliği sona erdi ancak partililer, Arabacıoğlu’nun PM üyeliğine devam etmesine kararlaştırdı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş oylama için üyelere kırmızı kart dağıttı. Oylama basına kapalı gerçekleştirildi.

FOTOĞRAF AYŞE GÜLER, EROL UYSAL(TAK)

GÖRÜNTÜ AYŞE GÜLER