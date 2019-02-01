Dövize ‘FED’ ayarı: Dolar ve Euro’da düşüş

ABD Merkez Bankası(FED)’in politika faizini 2.25 -2.50 aralığında sabit tutması, hem Dolar hem de Euro kurlarında gerilemeye neden oldu.

TC piyasasına göre; FED kararı öncesinde 5.26 TL seviyesinde seyreden Dolar, karar sonrası dün 5.17 TL'ye kadar geriledi. Yeni yılda ise 5.29 TL seviyelerindeydi…

Dolarda yaşanan gerilemenin, son 2 ayın en düşük seviyesi olduğu da ifade edildi.

Euro kurunda da benzer gerileme yaşandığı görüldü. 31 Aralık’ta 6.06 TL olan Euro, 5.95 TL’ye düştü.

Sterlin ise 6.75 TL’den 6.83 TL’ye çıktı.

Türkiye basınında…

Dolar ve Euro’daki düşüş, Türkiye basınına da yansıdı.

Önce TCMB sonra da Fed açıklamalarıyla gerileyen dolar/TL 5.20'nin altına, Euro kuru da 5.98'e geriledi.

Önceki gün TCMB'nin enflasyon raporu öncesi 5.31'li seviyelerde işlem gören, 'sıkı duruş' söylemi sonrası 5.26'lı seviyelere kadar gerileyen dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28 civarındaydı. Kur, Fed sonrası akşam saatlerinde ise 5.21'e kadar geriledi.

düne 5.23 civarında başlayan dolar/TL en düşük 5.1970'i gördü.

Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü. Euro/TL yüzde 0.45 düşüşle 5.98 seviyesinden işlem görüyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1.30 primle 105.542 puandan girdi.