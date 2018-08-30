DÖVİZ 'EN YÜKSEK' SEVİYEDE

Türkiye'de ABD ile yaşanan karşılıklı restleşmeler neticesinde yükselen döviz yerel piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 gününde de hareketli seyrini koruyor. Dün kapanış saatlerinde Türkiye'de 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla gerileyen döviz kurları piyasaların kapalı olduğu bugün yeniden yükselişe geçti ve uluslararası piyasalarda dolar 6,8438 TL'ye Euro 7,9864 TL’ye sterlin ise 8,8985 TL’ye kadar yükseldi.

Dün kapanışa yakın işlemlerde dolar 6.41 liraya, Euro 7.50 liraya, 8.37 liranın üzerine çıkan sterlin ise 8.33 liraya kadar gerilemişti.