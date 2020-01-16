Dormofol toplatıldı

Devrim DEMİR

Anestezi ilacı olarak kullanılan ‘Dormofol’un Türkiye’de ölümlere yol açtığı haberleri, panik yarattı.

‘Endoskopi’ ve ‘kolonoskopi’ yapılan 8 hastadan birini, anestezi ilacı olan ‘Dormofol’ nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine Türkiye Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yazarak ilaç kullanımın durdurulması ve iade yapılması talimatını verdi.

Kıbrıs’ta da kullanılan ilaçlar arasında yer alan bu anestezi ilacının, tedbir amaçlı toplatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 9 Ocak’ta Türkiye’de ‘dormofol’ ilaç ile ilgili yazı çıktığını, 10 Ocak’ta KKTC’de ilaçların hemen toplatıldığını ifade etti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise, ilacın kullanımı tamamen durduklarını, panik olacak bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

İlaç kullanımı ‘tedbir’ amaçlı durduruldu…

YENİDÜZEN’e konuşan Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, ‘Dormofol’ isimli ilacın bir anastezi maddesi olduğunu ve KKTC’de hem özel, hem de devlet hastanelerinde kullanılan bir ilaç olduğunu kaydetti.

Gürkut, Türkiye’de bu ilaçla ilgili sorunlar yaşandığını ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 81 iline yazı yazdığını kaydetti.

İsmi geçen ilacın birkaç serisi olduğunu kaydeden Gürkut, verilen serilerin KKTC’de bulunmadığını ancak duyulur duyulmaz ilaç kullanımının hemen durdurulduğunu belirtti.

“Uyarılar yapıldı, herkesin içi rahat olsun”

Doktor Özlem Gürkut, “Özel ve kamuda tüm hekim arkadaşlarımız bu konu ile ilgili uyarıldı. İlaç ve Eczacılık Dairesi ile görüşüldü ‘dormofol’ serisi olmamasına rağmen şuan için kullanımı durduruldu. Anastezilerde kullanılan bir ilaçtı, KKTC’de herhangi bir sorun yaşanmadı. Durum netleşene kadar ilacın kullanımı tamamen durduruldu. Herkesin içi rahat olsun. Tehlike yok” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’de çıkan haberin hemen ardından ilacın tedbir amaçlı toplandığını söyledi:

“Ameliyatlarımızda hiçbir sıkıntı yok”

‘Dormofol’un anastezi ilacı olduğunu kaydeden bakan Ali Pilli, 9 Ocak tarihinde Türkiye’de bir yazı yazıldığını, 10 Ocak tarihinde KKTC’de hemen toplatıldığını ifade etti.

Pilli, KKTC’de bulunan Dormofol serisinin tehlike arz etmemesine rağmen, hepsinin toplatıldığını ve kullanımının durdurulduğunu söyledi.

Yapılan ameliyatlarda da sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Pilli, “Sağlık Bakanlığı olarak olaya hemen müdahale ettik” dedi.