Sonunda limana döner bütün filolar,

bütün trenler soluk soluğa koşarlar gara;

ben hepsinden çok daha hızlı koşarım sana

büyük bir aşkla sevdiğim için

beni sana çekip sürükleyen bir aşkla.

Hani cimri şövalyesi Puşkin’in

iner ya bodrumunu gezinip seyretmeye,

sevgilim, ben de döner dolaşır sana gelirim.

Tapınır yüreğim benim için çarpan yüreğine.

Gün sonu sen sevinçle dönersin ya evine,

yıkanır arınır çıkarsın ya banyodan,

ben de aynı sevinçle dönerim sana;

sana doğru koşarım evime döner gibi..

Yeryüzündeki tüm insanlar sonunda

toprak ananın koynuna dönmezler mi?

Hepimizin en son döndüğü yuva.

İşte benim yüreğimde de sanki

öyle bir şey var ki sana çekiyor beni;

daha senden ayrıldığım anda,

uzaklaşmadan içimi kavurur dönme isteği.

Vladimir Mayakovski (Çev: Gönül Gönensin)