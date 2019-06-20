Dokunulmazlık için özel komite

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere ‘özel komite’ kurulmasına onay çıktı ancak UBP içerisindeki ‘sancı’ bitmedi. Kararın 1 Temmuz Meclis tatili öncesinde Pazartesi ya da Salı günkü toplantıda Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor.

Ayşe GÜLER

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına onay çıktı ancak parti içerisindeki ‘sancı’ bitmedi.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde ‘uyuşmazlığa’ neden olan konu, dünkü Meclis Danışma Kurulu toplantısında masaya yatırıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile CTP grup başkan vekili, Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin katıldığı Danışma Kurulu toplantısında; hem CTP, hem de HP özel komitede yer alacak isimleri Meclis Başkanlığı’na iletti.

Ancak, Başbakan Tatar, komitede çalışma yapacak vekillerle ilgili herhangi bir öneride bulunmadı.

UBP’li vekiller Divan Başkanlığı toplantısına gelmedi…

Özgürgün ile ilgili süreç işlerken, dün Danışma Kurulu sonrasında bir araya gelecek, özel komitede yer alacak isimlerin onaylanacağı Divan Başkanlığı toplantısına UBP’li vekillerin katılmaması dikkat çekti.

Saat 13.30’da bir araya gelen Divan Başkanlığı toplantısına CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile HP Milletvekili Mesut Genç katılırken, UBP’li vekiller yer almadı.

Bu nedenle toplantı başka bir tarihe ertelendi.

Genel Kurul gündemine gelecek…

Alınan kararın ardından, gözler bundan sonraki sürece çevrildi.

Kararın 1 Temmuz Meclis tatili öncesinde Pazartesi ya da Salı günkü toplantıda Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor.

Gözler bugünkü Genel Sekreterlik seçiminde…

UBP içerisinde ciddi sıkıntıya neden olan ‘dokunulmazlık’ meselesiyle ilgili pürüzlerin halen sürmesi, siyasi kulislerde de hareketliliğe neden oldu.

Özellikle Genel Başkan Tatar’ın, bugünkü Genel Sekreterlik seçimi sonrasında komitede yer alacak isimleri belirleyeceği de ifade edildi.

Toplantı yarım saat sürdü…

Cumhuriyet Meclisi’nde dün öğle saatlerinde hareketli saatler yaşandı.

Saat 11.30’da yapılması planlanan Danışma Kurulu toplantısı, yarım saat gecikmeyle başladı.

Meclis’e önce Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ardından da Başbakan Tatar geldi.

Toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Özersay: “Büyük ihtimalle haftaya Genel Kurul’a gelecek”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Danışma Kurulu toplantısında konuşulan meselelerinin büyük ihtimalle haftaya Genel Kurul’a geleceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay, “Bir sıkıntı yoktur” dedi.

Meclis iç tüzüğü ve yasalar neyi gerektiriyorsa, prosedürün o şekilde ilerleyeceğini dile getiren Özersay, “Ne özel olarak hızlandırılmış, ne özel olarak yavaşlatılmış… Prosedür neyse o şekilde işlemeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar ise toplantı sonrasında açıklama yapmaktan kaçındı.

Özel Komite 7 üyeli olacak…

Yasal prosedüre göre; Özgürgün’ün dokunulmazlığın kaldırılması talebini inceleyecek özel komite grubu olan siyasi partilerden oluşacak.

Özel Komite’de 7 vekil yer alacak.

UBP’den 3, CTP ve HP’den ikişer isim yer alacak.

Buna göre; CTP’den Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Salahi Şahiner, HP’den ise Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç’in komitede yer alması önerildi.

Bu komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.