Doktor vekil sayısı gittikçe azalıyor

1985’ten günümüze kadar toplamda 45 doktor parlamentoya girmeye hak kazandı. Cumhuriyet meclisine ilk kez 7 doktor girerken, bu rakam 2005’e kadar kademeli olarak arttı. 2005’de 18 isimle tavan yapan doktor milletvekili sayısı, daha sonraki yıllarda giderek azaldı. 2018’de ise 7 doktora inerek Meclis 'en az doktorlu' dönemine girdi. 1985’te 7 doktor 1990’da 10 doktor 1993’te 12 doktor 1998’te 13 doktor 2003’te 15 doktor 2005’te 18 doktor 2009: 16 doktor 2013: 17 doktor 2018: 7 doktor 8 KADIN DOKTOR, EN FAZLA DOKTOR UBP’DEN… Toplamdaki 45 doktor milletvekilinden sadece 8’ini kadın doktorlar oluşturdu. Meclis’te yer alan doktor milletvekili sayılarına bakıldığı zaman en fazla doktor Ulusal Birlik Partisi’nden Meclis’e girdi. En fazla kadın doktor ise Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden seçildi.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1985’teki ilk Meclis seçiminde 7 doktorun parlamentoya girmesi ardından sayıları giderek artan doktor milletvekilleri, 33 yıl sonra yeniden 7’ye düştü…

1985’ten günümüze kadar toplamda 45 doktor parlamentoya girmeye hak kazandı.

Cumhuriyet meclisine ilk kez 7 doktor girerken, bu rakam 2005’e kadar kademeli olarak arttı. 2005’de 18 isimle tavan yapan doktor milletvekili sayısı, daha sonraki yıllarda kademeli olarak azaldı. Tam 33 yıl sonra gerçekleşen 2018 seçimleri, Meclise ilk giren doktorların sayısına ulaştı.

1985’ten günümüze kadar yapılan genel seçimlerde meclise giren doktor sayısı yükselirken, ilk kez bu yıl çok az sayıda doktor parlamentoda yer aldı.

Parlamentoda bugüne kadar yer alan 45 doktor milletvekilinden ise sadece 8’ini kadın doktorlar oluşturdu.

Doktor vekil sayıları azaldı

Meclis seçimlerini kazanan doktor milletvekilleri sayısı 1985’ten itibaren arttı ancak son dönemde ciddi azalma görüldü. En fazla doktor sayısı 20 Şubat 2005’te yapılan seçimlerle parlamentoya girdi. Meclis’te yer alan doktor milletvekili sayılarına bakıldığı zaman en fazla doktor Ulusal Birlik Partisi’nden oldu. En fazla kadın doktor ise Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden seçildi.

İlk seçim olan 1985’te 7 doktor; 1990’da 10 doktor; 1993’te 12 doktor;1998’te 13 doktor; 2003’te 15 doktor; 2005’te 18 doktor; 2009’da 16, 2013’te 17 doktor ve 2018 seçimlerinde 7 doktor parlamentoya girmeye hak kazandı.

İlk mecliste sadece 7 doktor

1985 Kuzey Kıbrıs parlamento seçimleri KKTC’nin ilanı edilmesinden sonra 23 Haziran 1985 tarihinde ilk seçim yapıldı. Kıbrıslı Türkler ilk kez milletvekili seçimi için sandık başına gitti. 50 milletvekilinden oluşan meclise, ilk seçimde 7 doktor girme hakkı kazandı. Doktorlardan 6’sını UBP, 1’ini de TKP adayı oluşturdu. Doktorlar arasında 2 diş doktoru da yer aldı. İlk meclise giren doktorlar arasında kadın doktor olmaması dikkat çekti. TKP’den Dr. Mustafa Erbilen Meclis’e girerken, UBP’den de Dr. Altan Yavuz, Dr. Yüksel Tüccaroğlu, Dr. Derviş Eroğlu, Dr. Erbay Kanatlı, Dt. Sait Güven ve Dt. Mustafa Karpaslı, Meclis’te yer alan ilk doktorlar oldu.

1990’da 10 doktor Meclis’te

İkinci dönem ise doktor vekil sayısında artış yaşandı. 6 Mayıs 1990 tarihinde gerçekleşen parlamento seçimleri sonucu 3’ü diş doktoru olmak üzere 10 tane doktor milletvekili seçildi. 10 doktorun arasından 2 kadın doktor Meclise girerken, bu vekillerin çoğunluğunu UBP’li doktor milletvekilleri oluşturdu. 2’inci dönemde Demokratik Mücadele Partisi (DMP)’den sadece Dr. Ahmet Kaşif parlamentoda yer alırken, geriye kalan 9 doktor milletvekilini UBP’liler oluşturdu. UBP’den Dtç Mustafa Karpaslı, Dt. Gülsün Sayner ile Dt. Ayhan Halit Akarcan yanı sıra Dr. Mustafa Erbilen, Dr. Erkan Emekçi, Dr. Salih Miroğlu, Dr. Derviş Eroğlu, Dr. Ertuğrul Hasipoğlu ve DR. Ruhsan Tuğyan oluşturdu.

3’üncü dönemde 12 doktor vekil

12 Aralık 1993 seçimlerinde ise Cumhuriyet Meclisi’nde 3’üncü dönem oluşturulurken, doktor sayısında 2 artı daha yaşandı. Bu dönemde 3’ü kadın olmak üzere 12 doktor görev aldı. Bu vekillerden birini diş doktoru oluşturdu. Doktor milletvekillerinden 6’sını UBP’li vekiller, 3’ünü DP’li, 2’sini TKP’li ve 1’ini de CTP’li milletvekili oluşturdu. Cumhuriyet Meclisi’nde 3’üncü dönemde görev alan doktor milletvekilleri şunlar oldu; Dr. Hakan Ataker (CTP), Dr. Mustafa Arabacıoğlu (DP), Dr. İsmail Başarır (DP), Dr. Ahmet Kaşif (DP), Dr. Gülsen Bozkurt (TKP), Dr. Mehmet Karagil (TKP), Dr. Derviş Eroğlu (UBP), Dr. Ertuğrul Hasipoğlu (UBP), Dr. Ruhsan Tuğyan (UBP), Dr. Tansel Doratlı (UBP), Dr. Salih Miroğlu ve DT. Ünal Üstel.

1998’de 13 doktora yükseldi

Ülkede 5 yıl sonra yapılan yeni seçimler 6 aralık 1998 tarihinde gerçekleşti. Cumhuriyet Meclisi’nde 4’üncü dönemi oluşturan seçimler sonucunda parlamentoya 13 tane doktor milletvekili girmeye hak kazandı. 4 siyasi partinin parlamentoda yer aldığı 4’üncü dönemde, 3 partiden de doktor adayı parlamentoda yer aldı. Milletvekili doktorların 2’sini kadın doktorlar oluştururken, bir tane de diş doktoru mecliste yer aldı. Milletvekili doktorları arasında CTP’den Dr. Fatma Ekenoğlu, TKP’den Gülsen Bozkurt ile Dr. Mehmet Karagil, DP’den Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Ahmet Kaşif, Dr. Hatice Faydalı ile Dt. Ünal Üstel, UBP’den de Dr. Salih Miroğlu, Dr. Gülboy Beydağlı, Dr. Mehmet Albayrak, Dr. Derviş Eroğlu, Dr. Ertuğrul Hasipoğlu ve Dr. Tansel Doratlı yer aldı.

2003’deki parlamentoda 15 doktor

2003 yılındaki seçimlere gelindiği zaman parlamentoya giren doktor sayısındaki artış da devam etti. 14 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen genel seçimleriyle oluşturulan Cumhuriyet Meclisi’nin 5’inci döneminde parlamentoya 16 doktor girmeyi başardı. Doktorlar arasında 3 kadın doktor vekil bulunurken, 2 de diş doktoru yer aldı. Doktor milletvekillerinin 6’sı CTP, 5’i UBP, 4’ü DP ve 1’i de BDH’dan oluştu. CTP’den Dr. Ahmet Gulle, Dr. Salih İzbul, Dr. Gülboy Beydağlı, Dr. Okan Dağlı, Dr. Arif Albayrak, Dr. Fatma Ekenoğlu; UBP’den Dr. Salih Miroğlu, Dr. Ergün Esat Serdaroğlu, Dr. Hasan Bozer, Dr. Derviş Eroğlu ile Dt. Şerife Ünverdi; DP’den Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Ahmet Kaşif, Dr. Hatice Faydalı ile Dt. Ünal Üstel ve BDH’dan Dr. Mehmet Çakıcı Meclise giren isimler oldu.

En fazla 2005’de; 18 doktor parlamentoda!

Kıbrıs’ın kuzeyi iki yıl aradan sonra yeniden milletvekilliği seçimi için sandık başına giderken, seçilebilecek en fazla doktor milletvekillerini de parlamentoya taşıdı.

20 Şubat 2005 tarihinde yapılan 6’ıncı dönem Cumhuriyet Meclisi seçiminde 18 tane doktor milletvekili olmaya hak kazandı. Seçime giren 18 doktor milletvekilinin sadece 2’sini kadın doktor vekilleri oluşturdu. Mecliste sadece bir diş doktoru olarak Dt. Şerife Ünverdi yer alırken, geriye kalan 17 milletvekilini ise tıp doktorları oluşturdu.

9 doktor CTP-BG’den

6’ıncı dönem Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan doktor milletvekillerinin 9’unu CTP-BG, 6’sını UBP, 3’ünü de DP’den giren doktor milletvekilleri oluşturdu. CTP-BG’den Dr. Ahmet Gulle, Dr. Mustafa Yektaoğlu, Dr. Gülboy Beydağlı, Dr. Okan Dağlı, Dr. Arif Albayrak, Dr. Salih İzbul, Dr. Abbas Sınay, Dr. Fatma Ekenoğlu, Dr. Nazım Beratlı; UBP’den Dr. Derviş Eroğlu, Dr. Ahmet Kaşif, Dr. Salih Miroğlu, Dr. Hasan Bozer, Dr. Ergün Esat Serdaroğlu ile Dt. Şerife Ünverdi, DP’den de Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Ertuğrul Hasipoğlu ve Dr. Mehmet Tancer oldu.

2009’da 16 doktora düştü

Kıbrıs Türk halkı 19 Nisan 2009’da yeniden sanık başına giderek, bu kez de 16 doktor milletvekilini Meclise yolladı. 2005’deki doktor sayısının ardından 2 azalma yaşandı. Cumhuriyet Meclisi’nin 7’inci döneminin oluştuğu parlamentoda yer alan 16 doktorun 7’sini UBP’li doktor vekiller, 4’ünü CTP’li doktor vekiller, 3’ünü DP’li, 1’ini de TDP’li doktor milletvekili oluşturdu. Doktor vekilleri arasında bu kez 3 kadın doktor milletvekili yer alırken, 2 diş doktoru da 16 isim arasında yer aldı.

UBP’den Dr. Derviş Eroğlu, Dr. Hasan Bozer, Dr. Ahmet Kaşif, Dr. Ahmet Eti, Dr. Esat Ergün Serdaroğlu, Dt. Şerife Ünverdi ile Dt. Ünal Üstel; CTP’den Dr. Arif Albayrak, Dr. Fatma Ekenoğlu, Dr. Mustafa Yektaoğlu, Dr. Abbas Sınay ile Dr. Sibel Siber, DP’den Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Ertuğrul Hasipoğlu ile TDP’den de Dr. Mehmet Çakıcı yer aldı.

2013’de 17 doktordan sadece 1 kadın doktor

28 Temmuz 2013 yılında gerçekleşen seçimlerde ise 8’inci Cumhuriyet Meclis’inde bu kez 17 doktor yer aldı. 4 yıl sonra yapılan seçimlerde doktor milletvekili sayısı bir artarken, kadın doktor sayısı da azaldı. 2013’de oluşturulan parlamentoda kadın doktor olarak sadece Dr. Sibel Siber yer aldı.

Doktor milletvekillerinin 6’sını CTP-BG’li, 6’sını DP-UG’li, 4’ünü UBP’li ve 1’ini de TDP’li milletvekilleri oluşturdu. 8 dönem Meclisi oluşturan doktor milletvekilleri arasında; CTP-BG’den Dr. Ahmet Gulle, Dr. Arif Albayrak, Dr. Abbas Sınay, Dr. Salih İzbul, Dr. Hüseyin Erçal ile Dr. Sibel Siber, UBP’den Dr. Erdal Özcenk, Dr. Ali Pilli, Dr. Faiz Sucuoğlu ile Dt. Ünal Üstel, DP-UG’den Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Ahmet Kaşif, Dr. Ergün Esat Serdaroğlu, Dr. Hamit Bakırcı, Dr. Özdermir Berova, Dr. Hakan Dinçyürek ve TDP’den Dr. Mehmet Çakıcı yer aldı.

33 yıl sonra yine 7 doktor parlamentoda!

33 yıl sonra Meclise giren doktor sayısında ciddi oranda azalma yaşandığı dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkı 1985’te Cumhuriyet Meclisi seçimleri için gittiği sandık başında 7 tane doktoru parlamentoya taşırken, tam 33 yıl sonra da 7 doktoru milletvekili olarak seçti.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri sonucu parlamentoya girmeye hak kazanan doktor vekilleri içerisinde sadece 1 tane kadın doktor yer aldı. İlk kez parlamentoya girmeye hak kazanın CTP’den Dr. Sıla Usar İncirli, oluşacak yeni parlamentonun tek kadın olarak Meclise girecek.

Yeni oluşacak Mecliste yer alacak doktorlardan 4’ünü UBP’li doktor vekiller oluştururken, CTP’den, DP’den ve HP’den de birer doktor meclise girdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 9’uncu döneminde UBP’den Dr. Ali Pilli, Dr. Özdemir Berova, Dr. Faiz Sucuoğlu ile Dt. Ünal Üstel, DP’den Dr. Koral Çoğman, HP’den Dr. Hasan Topal, ve CTP’den Dr. Sıla Usar İncirli oldu.